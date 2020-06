Börsenplätze HAEMATO-Aktie:



Xetra-Aktienkurs HAEMATO-Aktie:

2,33 EUR -2,51% (22.06.2020, 09:28)



Tradegate-Aktienkurs HAEMATO-Aktie:

2,43 EUR 0,00% (22.06.2020, 09:31)



ISIN HAEMATO-Aktie:

DE0006190705



WKN HAEMATO-Aktie:

619070



Ticker Symbol HAEMATO-Aktie:

HAE



Kurzprofil HAEMATO AG:



Die HAEMATO AG (ISIN: DE0006190705, WKN: 619070, Ticker-Symbol: HAE), 1993 gegründet, ist ein börsennotiertes pharmazeutisches Unternehmen. Die Gesellschaft ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im Entry Standard (Open Market) notiert und hat ihre Geschäftsadresse in Schönefeld.



Der Fokus der Geschäftsaktivitäten liegt auf den Wachstumsmärkten patentfreier und patentgeschützter Arzneimittel. Schwerpunkte bilden Therapien bei Krebs, HIV und anderen chronischen Krankheiten. (22.06.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - HAEMATO-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger, Analysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der HAEMATO-Aktie (ISIN: DE0006190705, WKN: 619070, Ticker-Symbol: HAE).Die bereits unterjährig sichtbare Umsatzschwäche habe bei der HAEMATO AG in 2019 zu einer rückläufigen Umsatzentwicklung auf 197,84 Mio. EUR (VJ: 274,12 Mio. EUR) geführt. Einerseits habe die Gesellschaft in 2018 eine Reihe margenschwächerer Produkte aus dem Sortiment entfernt, was mit einem Umsatzrückgang von rund 20 Mio. EUR verbunden gewesen sei. Auf der anderen Seite sei bei einigen Produkten der Patentschutz ausgelaufen. Bei der Einführung von Ersatzprodukten (hier vor allem Biosimilars) sei es zu Verzögerungen sowie zu Preisrückgängen gekommen. Schließlich sei es bei der Einführung der EU-Fälschungsschutzrichtlinie zu technischen Verzögerungen bei der europäischen Datenbank gekommen.Parallel zum Umsatzrückgang habe sich die Rohertragsmarge auf 7,6% (VJ: 8,3%) und damit der entsprechende Rohertrag auf 15,06 Mio. EUR (VJ: 22,86 Mio. EUR) reduziert. Nach Unternehmensangaben sei dies im Wesentlichen abhängig von der Verschreibungspraxis der Ärzte, die einen unmittelbaren Einfluss auf die von der HAEMATO AG gehandelten Produkte und damit auf den Materialaufwand habe. Infolge des rückläufigen Rohertrages habe sich das EBIT auf -0,19 Mio. EUR (VJ: 6,56 Mio. EUR) gemindert und das Nachsteuerergebnis habe mit -1,17 Mio. EUR (VJ: 6,28 Mio. EUR) ebenfalls im negativen Bereich gelegen. Angesichts der von den Analysten bereits erwarteten rückläufigen Geschäftsentwicklung hätten sie bislang ein Nachsteuerergebnis in Höhe von -0,34 Mio. EUR erwartet.Dennoch weise die HAEMATO AG insbesondere in den letzten Quartalen eine insgesamt positive Tendenz auf. Im ersten Quartal 2020 sei wieder ein Konzernumsatz in Höhe von 60,6 Mio. EUR (VJ: 48,4 Mio. EUR) erreicht worden, der um 25,2% über dem Vorjahreswert gelegen habe. Bereits im vierten Quartal 2019 sei wieder ein deutlich höheres Umsatzniveau erzielt worden. Neben dem Wegfall umsatzbelastender Effekte profitiere die Gesellschaft von einem Marktumfeld, welches von einer hohen Nachfrage nach preisgünstigen Arzneimitteln geprägt sei. Darüber hinaus dürften Corona-bedingte Faktoren keinen großen Einfluss haben. Da die Gesellschaft Apotheken mit importierten Arzneimitteln beliefere, welche insbesondere die Indikationsbereiche Onkologie, Herz-Kreislauferkrankungen, neurologische Erkrankungen sowie HIV/Aids adressieren würden, dürfte bei den HAEMATO-Produkten eine kontinuierliche Nachfrage vorliegen. Auf der Beschaffungsseite sehe das Management zudem bislang keine Einschränkungen vorliegen.Im Rahmen ihres DCF-Bewertungsmodells hätten die Analysten ein Kursziel in Höhe von 5,00 EUR (bisher: 6,00 EUR) ermittelt. Die Kurszielreduktion sei dabei eine Folge der niedrigeren Prognosen für die Geschäftsjahre 2020 und 2021.Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger, Analysten der GBC AG, vergeben der HAEMATO-Aktie weiterhin das Rating "kaufen". (Analyse vom 22.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link