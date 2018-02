Gut sei es auch für den Computerspielehersteller Electronic Arts (ISIN: US2855121099, WKN: 878372, Ticker-Symbol: ERT, Nasdaq OTC-Symbol: EA) gelaufen. Solide Quartalszahlen und ein überzeugender Ausblick hätten für ein Kursplus von rund 7% gesorgt.



Im Fokus hätten auch Xerox (ISIN: US9841216081, WKN: A2DSTA, Ticker-Symbol: XER1) gestanden. Die japanische Fujifilm Holdings (ISIN: JP3814000000, WKN: 854607, Ticker-Symbol: FJI) habe angekündigt, einen Mehrheitsanteil am US-Hersteller von Kopierern zu übernehmen. Dabei stünden Einsparungen und Stellenstreichungen bevor. Xerox seien um 4,8% geklettert.



Nachbörslich seien dann noch Quartalszahlen der Tech-Schwergewichte Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT), AT&T (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) sowie Facebook (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) gekommen. Dabei hätten auf den ersten Blick vor allem Microsoft und AT&T mit ihrem Zahlenwerk die Erwartungen übertreffen können. Bei Facebook hätten Analysten mit einem schnelleren Anstieg der Nutzerzahlen gerechnet. Die Aktie, die zunächst im nachbörslichen Handel rund 5% verloren habe, habe noch ins Plus gedreht. (01.02.2018/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Zu den größten Gewinnern am gestrigen Handelstag in den USA zählte der Flugzeugbauer Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Gute Verkaufszahlen beim Typ 737 und Einmaleffekte der US-Steuerreform hätten für ein gutes Quartalsergebnis und einen besser als von Marktteilnehmern erwarteten Ausblick gesorgt. Die Aktie habe mit einem Plus von rund 5% geschlossen.