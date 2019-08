München (www.aktiencheck.de) - Die jüngste Rally war erst der Anfang - der Goldmarkt steht vor einer nachhaltigen Neubewertung mit steigenden Preisen, so Lars-Henning Müller, Leiter Funds and Mandates, Merck Finck Privatbankiers.Merck Finck Privatbankiers seien davon überzeugt, dass der Goldpreis vor einer anhaltenden Bewegung nach oben stehe. Für die Notierung in US-Dollar gelte das ebenfalls. Der Preisausbruch des Sommers 2019 sei erst der Anfang einer größeren Bewegung beim Goldpreis in US-Dollar.Merck Finck Privatbankiers würden sehen, dass viele Anleger Gold in ihrem Portfolio bislang zu wenig Beachtung schenken würden. Mitunter werde argumentiert, dass die Fahnenstange beim Goldpreis bereits erreicht sei. Dieser Meinung seien Merck Finck Privatbankiers nicht. Mittel- bis langfristig werde der Goldpreis steigen. Vorübergehende Schwächen beim Goldpreis würden sie daher zur strategischen Aufstockung nutzen. Eine Basisallokation von fünf bis zehn Prozent würden sie für geeignet halten. Gold stabilisiere in Krisenzeiten das Portfolio. Ein wichtiges Argument, wenn die Zeiten an den Märkten rauer werden sollten. (20.08.2019/ac/a/m)