Paris (www.aktiencheck.de) - Während Rückschläge rund um Impfen und Testen in Deutschland kaum mehr für Verunsicherung sorgen, war die Nachricht von falsch etikettierten Vakzinen von BioNTech für viele Bewohner Hongkongs ein Schock, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Ab April sollte man sich dort selbst als Bürger in den Dreißigern bereits gegen Covid-19 impfen lassen können. Doch wegen falscher Verpackungen sei das Impfprogramm unterbrochen worden. Auch an der Börse sei diese Nachricht nicht gut angekommen; noch am Tag der Verkündung habe der Hang-Seng-Index um mehr als 2 Prozent nachgegeben. Dass diese Hiobsbotschaft die Stimmung auf Dauer trüben werde, sei aber eher unwahrscheinlich. Zuletzt hätten erfreuliche BIP- und Exportzahlen für gute Stimmung auf dem Parkett gesorgt. Auch die Havarie eines Frachters im Suezkanal sollte dem Handels-Hub Hongkong nichts anhaben können; das Problem dürfte zeitnah gelöst sein.



Anleger sollten den Index ohnehin im Spiegel des Gesamtmarktes betrachten. Angesichts des asiatischen Aufschwungs und der robusten Wirtschaftsdaten rund um Hongkong dürfte der Stadtstaat auch weiterhin gut positioniert sein. Hinzu komme: Das Gros der im Hang Seng gelisteten Unternehmen sei weltweit aktiv. Die Öffnungsfantasie rund um die USA, Großbritannien und letztlich Europa könnte daher für zusätzlichen Rückenwind sorgen. Auch wenn sich der Hang Seng in den vergangenen Wochen nicht gerade dynamisch gezeigt habe, könnten die jüngsten Rückschläge für langfristig orientierte Investoren womöglich gar eine Chance sein. (26.03.2021/ac/a/m)





