Effiziente Batterielösungen würden einen größeren Nickelanteil erfordern



Dem Metallexperten Wood Makenzie zufolge würden Batterielösungen bis 2040 voraussichtlich mehr als 30 Prozent des gesamten Nickelbedarfs ausmachen, gegenüber heute rund 4 Prozent. Dies liege daran, dass Elektrofahrzeuge bis 2040 voraussichtlich rund 50 Prozent aller Pkw-Verkäufe ausmachen würden, gegenüber heute rund 8 Prozent. Batterien müssten effizienter werden, um dieses Wachstum zu ermöglichen, und Nickel werde dabei voraussichtlich eine entscheidende Rolle spielen. Laut dem Nickel Institute würden nickelhaltige Lithium-Ionen-Batterien die Revolution des Elektrofahrzeugs vorantreiben, da Nickel in Batterien zu einer höheren Energiedichte und einer größeren Speicherkapazität bei geringeren Kosten beitrage. Dies ermögliche Elektroautos sowohl eine größere Reichweite, d. h. die Fähigkeit, längere Strecken ohne Aufladen zu fahren, als auch niedrigere Kosten, was eine breitere Akzeptanz im Markt fördere.



Die Auswirkungen des Nachfragewachstums auf den Preis könnten nun theoretisch durch einen gleichmäßigen Anstieg des Angebots ausgeglichen werden. Tahir glaube jedoch, dass das Angebotswachstum viel langsamer sein werde, da Wood Mackenzie zufolge die durchschnittliche Zeit, in der ein neues Nickelabbauprojekt mit der Produktion des Metalls starte, etwa neun Jahre betrage. Bergleute würden höhere Preise anstreben, um für solche Projekte gewonnen zu werden.



Es sei ungewiss, wie schnell sich der derzeitige Gegenwind bei Industriemetalle auflösen werde. Allerdings ändere sich die Marktdynamik was Nickel angehe. Die langfristigen Aussichten für das Metall, das durch eine Verlagerung des Automobilmarktes hin zu mit nickelhaltigen Batterien betriebenen Elektrofahrzeugen unterstützt werde, seien vielversprechend. Da der Nickelmarkt bereits ein Angebotsdefizit aufweise, erwarte Tahir, dass die wachsende Nachfrage seinen Preis langfristig stützen werde.



Quellenangaben:



(1) Laut der International Nickel Study Group habe das Angebotsdefizit von Nickel im Jahr 2018 6,2%, im Jahr 2019 3,2% und im Jahr 2020 voraussichtlich 1,8% betragen, bezogen auf die Nachfrage, basierend auf den zum 31. Oktober 2019 verfügbaren Daten. (25.03.2020/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - Nickel bietet spannende langfristige Aussichten, da sein Einsatz in Batterien für Elektrofahrzeuge die künftige Nachfrage voraussichtlich antreiben wird, so Mobeen Tahir, Associate Director - Research bei Wisdom Tree.Dieser strukturelle Trend habe es jedoch nicht gegen den jüngsten Gegenwind bei Industriemetallen immunisiert. Industriemetalle seien zyklische Rohstoffe und ihre Performance werde durch das globale Wirtschaftswachstum angetrieben. Der Sektor sei demzufolge aufgrund der Handelskonflikte und in jüngerer Zeit auch aufgrund des Coronavirus unter Druck gestanden. Nun möchte Tahir den Fokus wieder auf die strategische Rolle von Nickel richten. Er sei sich weiterhin bewusst, dass der aktuelle Sturm auf den Märkten noch nicht vorbei sei, erwarte jedoch ein ruhigeren Seegang, sobald der vorhandene Gegenwind nachlasse.Analyse der jüngsten Geschichte von Nickel