- Dieser Boom werde zusätzlich von den Zentralbanken mit ultraniedrigen Zinsen und weiteren Aufstockungen der Anleihekäufe im Dezember unterstützt. Die Bereitschaft, die Staatsverschuldung immer stärker über die Zentralbanken zu finanzieren, erscheine grenzenlos.



- Auch die historisch niedrigen Rohstoff-/Ölpreise würden der wirtschaftlichen Erholung enormen Rückenwind geben.



- China scheine als erstes Opfer der Pandemie mit Macht aus der Krise zu kommen. Nur so lasse sich ein Exportanstieg von 21% gegenüber dem Vorjahresmonat erklären. Hauptprofiteure seien die deutsche und die asiatischen Exportwirtschaften. Dieser Aufschwung gehe mit einer moderaten "Reflationierung" einher und lasse die Zinsen am langen Ende leicht ansteigen. Dieser Zinserhöhungstrend und die implizite Versteilerung der Zinskurve werde jedoch von den Zentralbanken durch die weiterhin niedrigen Leitzinsen und Anleihekäufe über alle Laufzeiten hinweg limitiert.



Wer seien die Hauptprofiteure der Wirtschaftserholung?



- In erster Linie würden dies zyklische Unternehmen aus dem Industrie- und Chemiesektor sein. Auch die seit Jahren darniederliegenden Firmen im Grundstoff- und klassischen Energiesektor würden stark profitieren und ihre Aktien weiter steigen.



- Nicht zuletzt würden die Aktienwerte der "Corona-Verlierer" wie Hotelketten, Vergnügungszentren, Touristikunternehmen, Fluggesellschaften und Flugzeugbauer ihre "Renaissance" noch weiter fortsetzen. Lege man nicht die aktuellen KGV-Kennzahlen an, die wegen der eingebrochenen Gewinne nach oben geschossen seien, sondern geglättete adjustierte KGVs, so handle es sich um Value-Aktien.



- Finanzwerte würden in Maßen von der steileren Zinskurve profitieren. Auch die Erwartung, dass die zukünftigen Kreditausfallraten nicht ganz so hoch sein würden wie zunächst vermutet, und eine anstehende Fusions-/Übernahmewelle in Europa im Jahr 2021 sollten unterstützend wirken.



- Generell würden die europäischen, japanischen und Schwellenländer-Aktienmärkte mit ihrem hohen Anteil an konjunktursensitiven Branchen outperformen. Asien werde zusätzlich von der bereits weit fortgeschrittenen Erholung in China und der neuen asiatisch-pazifischen Freihandelszone profitieren. (10.12.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die "Lockdown"-Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie lösten weltweit die tiefste Rezession der Nachkriegszeit aus, so Dr. Manfred Schlumberger, Leiter Portfoliomanagement bei StarCapital.