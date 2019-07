Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



77,21 EUR +3,44% (29.07.2019, 16:22)



US4001101025



A1XE9Z



1GU



GRUB



GrubHub Inc. (ISIN: US4001101025, WKN: A1XE9Z, Ticker-Symbol: 1GU, NYSE-Ticker-Symbol: GRUB) ist Anbieter einer Online- und mobilen Plattform für Abhol- und Lieferaufträge im Restaurantbetrieb. Der Zielmarkt des Unternehmens sind in erster Linie selbstständige Restaurants. Restaurantgäste können über www.grubhub.com und www.seamless.com auf die Plattform zugreifen. Das Unternehmen bietet Restaurantgästen Netzwerkzugriff über seine mobilen Anwendungen für iPhone, iPad, Android, iWatch und Apple TV-Geräte. Mit seinem Firmenprogramm hilft GrubHub Unternehmen, Probleme bei Bestellungen und deren Abrechnung zu lösen. In bestimmten Märkten bietet das Unternehmen Restaurants ohne eigenen Lieferdienst auch Zustelldienste auf seiner Plattform. Allmenus.com und MenuPages.com bieten eine aggregierte Datenbank mit rund 380.000 Restaurantmenüs. (29.07.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GrubHub-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von GrubHub Inc. (ISIN: US4001101025, WKN: A1XE9Z, Ticker-Symbol: 1GU, NYSE-Ticker-Symbol: GRUB) zu kaufen.Mit der milliardenschweren Offerte für Justeat gerate die Fodd-Delivery-Branche mächtig in Bewegung. Der gebotene Kaufpreis erscheine fair - mit Luft nach oben, falls ein weiterer Bieter auftauche. Anleger sollten jetzt aber den US-Konkurrenten GrubHub auf die Watchlist nehmen - die Aktie dürfte ebenfalls kräftig profitieren.Am Ende hätten aktivistische Investoren bei Just Eat ihren Willen durchgesetzt - der Food-Delivery-Riese aus Großbritannien solle an Takeaway.com für umgerechnet 6,1 Milliarden Dollar verkauft werden. Ein Deal wäre perfekt, nicht nur aus Sicht der Aktionäre, die heute einen knackigen Kursgewinn einfahren würden.Die Geschäftsfelder beider Unternehmen würden sich geografisch kaum überschneiden, sodass ein Kauf kaum auf nennenswerten Widerstand seitens der Kartellwächter stoßen dürfte.Ein Deal sei dennoch nicht in trockenen Tüchern und Analysten würden mutmaßen, dass Konkurrenten wie Uber Eats ein noch höheres Angebot für Just Eat abgeben könnten. Aus dieser Spekulation ergebe sich auch der Kursanstieg der Aktie, die aktuell deutlich über dem genannten Kaufpreis notiere.Der Kaufpreis für Just Eat entspreche rund dem 30fachen EBITDA. Bei einer entsprechend hohen Bewertung für GrubHub müsste die Aktie bei rund 90 Dollar notieren.Die Konsolidierung bei Food-Delivery setze sich fort und sorge für Bewegung bei den Aktien."Der Aktionär" hält an seiner positiven Einschätzung zu GrubHub fest: Kaufen, so Martin Weiß. (Analyse vom 29.07.2019)