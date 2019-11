Tradegate-Aktienkurs Groupon-Aktie:

2,64 Euro -0,23% (07.11.2019, 14:50)



NASDAQ-Aktienkurs Groupon-Aktie:

2,95 USD +1,20% (07.11.2019, 17:51)



ISIN Groupon-Aktie:

US3994731079



WKN Groupon-Aktie:

A1JMC2



Ticker-Symbol Groupon-Aktie Deutschland:

G5N



Nasdaq Ticker-Symbol Groupon-Aktie:

GRPN



Kurzprofil Groupon Inc.:



Groupon Inc. (ISIN: US3994731079, WKN: A1JMC2, Ticker-Symbol: G5N, Nasdaq-Symbol: GRPN) ist der führende Online-Coupon-Dienstleister der Welt. Groupon.com ist eine Website mit Coopon- und Rabattangeboten für die weltweit über 70 Mio. registrierten Nutzer. Groupon ist in mehr als 35 Ländern aktiv.



Der Firmenname Groupon setzt sich aus Group und Coupon zusammen und deutet auf das Geschäftsmodell der Groupon Inc. hin: Groupon bietet jeden Tag einen bestimmten Rabatt an, wenn sich genügend Interessenten zusammenfinden. Das Unternehmen erhält in diesem Fall eine Provision.



Hauptsitz von Groupon Inc. ist Chicago, USA. Groupon Inc. wurde im Jahr 2008 gegründet. (07.11.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Groupon-Aktienanalyse von Analyst Douglas Anmuth von J.P. Morgan Securities:Douglas Anmuth, Aktienanalyst von J.P. Morgan Securities, rät Investoren laut einer Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien des Schnäppchenportals Groupon Inc. (ISIN: US3994731079, WKN: A1JMC2, Ticker-Symbol: G5N, Nasdaq-Symbol: GRPN) nunmehr zu einer Untergewichtung des Titels.Die Quartalszahlen von Groupon Inc. seien schwächer ausgefallen als erwartet. Sowohl der Umsatz als auch das Ergebnis je Aktie hätten die Prognosen verfehlt.Die Analysten von J.P. Morgan Securities loben zwar die Bemühungen des Managements die Kundenbindungen zu stärken. Es werde aber Zeit brauchen, um den Gegenwind unter makroökonomischen Gesichtspunkten ausgleichen zu können. Das Kerngeschäft stehe unter erheblichem Druck durch externe Effekte. Diese seien nur schwer zu kompensieren.Trotz der niedrigen Bewertung dürfte der Aktienkurs weiterhin unter Druck stehen, so die Einschätzung des Analysten Douglas Anmuth.In ihrer Groupon-Aktienanalyse stufen die Analysten von J.P. Morgan Securities den Titel von "neutral" auf "underweight" zurück.Börsenplätze Groupon-Aktie:Düsseldorf-Aktienkurs Groupon-Aktie:2,63 Euro -0,06% (07.11.2019, 17:06)