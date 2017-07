Nach einer Atempause am Mittwoch würden am Donnerstag das ISM-Stimmungsbarometer für den US-Dienstleistungssektor, Eurolands Einzelhandelsumsätze im Juni sowie Japans Einkaufsmanagerstimmung ebenfalls im Dienstleistungsbereich folgen. Am Freitag würden dann die Auftragseingänge der deutschen Industrie sowie Amerikas Handelsbilanz (Juni) und vor allem der wichtige US-Arbeitsmarktbericht für Juli die Woche abrunden.



Zitate Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers



"Der Großteil der Dax-Korrektur dürfte vorüber sein - eine wichtige charttechnische Unterstützung liegt bei gut 11.800 Punkten."



"Die größte Gefahr für Eurolands Aktienmärkte geht derzeit von einem noch stärkeren Euro aus. Wir rechnen aber jetzt mit einer Konsolidierung zum Dollar in Richtung 1,15." (28.07.2017/ac/a/m)





München (www.aktiencheck.de) - Mit dem immer stärkeren Euro, aber auch mit einigen enttäuschenden Unternehmensergebnissen und nicht zuletzt mit der skandalumwitterten deutschen Autoindustrie kam der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) in der Vorwoche weiter unter Druck, so Merck Finck Privatbankiers in ihrem aktuellen Wochenausblick.Jedoch bleibe das konjunkturelle Umfeld gut, die Liquidität hoch und renditeträchtige Alternativen zur Aktienanlage rar. Zudem liege bei gut 11.800 Punkten eine wichtige charttechnische Unterstützung. Daher spreche einiges dafür, dass der Großteil der DAX-Korrektur vorüber sei.