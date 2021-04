Für Gesundheitsunternehmen seien die Bedürfnisse alter Menschen daher ein wichtiges Segment mit großem Wachstumspotenzial, an dem auch Anleger teilhaben könnten.



Zu den typischen Altersbeschwerden würden Augenkrankheiten wie der Graue oder der Grüne Star zählen. Die Ophthalmologie, also die Augenheilkunde, beschäftige sich mit Therapien, Technologien und Medikamenten, um die Sehkraft zu schützen oder wiederherzustellen. Das reiche von kleineren Unternehmen, die sich auf einzelne Produkte wie künstliche Linsen spezialisieren würden, bis zu globalen Pharmariesen.



Aufgrund der demografischen Entwicklung in den Industrieländern sei die Augenheilkunde ein wachsender Markt. Fast zwei Drittel aller Sehbehinderten und über 80 Prozent aller Blinden seien älter als 50 Jahre, wie die Weltgesundheitsorganisation schätze. Allein Lesehilfen hätten ein jährliches Umsatzpotenzial von 85 Milliarden Euro, prognostiziere der französische Brillenglas-Hersteller Essilor (ISIN FR0000121667/ WKN 863195). Aus dessen Sicht sei jeder Mensch ein potenzieller Kunde, wenn man Sonnenbrillen gegen UV-Strahlung mit dazurechne. Zunehmende Alternativen seien Laser und mikroinvasive OPs, für die zum Beispiel das deutsche Unternehmen Carl Zeiss Meditec (ISIN DE0005313704/ WKN 531370) die Medizintechnik liefere. Dabei würden Patienten künstliche Linsen ins Auge eingesetzt, sogenannte Intraokular-Linsen. Dieser chirurgische Markt sei schätzungsweise 8,5 Milliarden Euro groß und wachse jedes Jahr um fünf bis sieben Prozent.



Neben der Augenheilkunde biete auch der Markt für Hörgeräte große Chancen. Die Zielgruppe sei die gleiche. Erkannt habe das zum Beispiel die Optikerkette Fielmann (ISIN DE0005772206/ WKN 577220), die neben Brillen und Kontaktlinsen verstärkt auch den Markt für den Vertrieb von Hörgeräten erschließe. Bisher nutze nur jeder dritte Betroffene ein Hörgerät, anderen sei es unangenehm oder zu teuer. Doch die Branche wandele sich stark. Sie profitiere nicht nur vom demografischen Wandel, sondern auch von Innovationen: Neue Hörgeräte seien modernste Mikro-Computer, die sich drahtlos mit dem Smartphone verbinden und automatisch an Umgebungsgeräusche anpassen würden. Wie bei Brillen würden Mode und Lifestyle auch bei Hörgeräten eine immer wichtigere Rolle spielen. Sie müssten nicht nur hochfunktional, sondern am besten auch chic oder fast unsichtbar sein. Die Entwicklung neuer audiologischer Maßstäbe und die Optimierung von Hörgeräten und Sehhilfen schreite voran.



Auch die Urologie sei ein Markt, der mit der demografischen Entwicklung wachse. Unternehmen wie die amerikanische Teleflex (ISIN US8793691069/ WKN 855853) würden verschiedenste Formen moderner Katheter vertreiben, die chronisch kranken Patienten auf vielfältige Weise Komfort und Erleichterung verschaffen würden. Einen anderen Ansatz wähle Axonics (ISIN US05465P1012/ WKN A2N7B2), ein auf Neurostimulation spezialisiertes Unternehmen aus den USA. Über ein Miniatur-Implantat im Hüftbereich würden Patienten mit Inkontinenzproblemen die Kontrolle über Blase und Darm zurückerhalten. (06.04.2021/ac/a/m)







Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der 7. April ist der Weltgesundheitstag und der Tag der älteren Generation, so die Experten der Apo Asset Management GmbH.Der demografische Wandel zu einer größeren und im Schnitt älteren Bevölkerung habe großen Einfluss auf das Wachstum des weltweiten Gesundheitsmarkts. Healthcare-Fondsmanager bei apoAsset, Hendrik Lofruthe, analysiere dies anhand mehrerer Beispiele.Die weltweite Bevölkerung solle bis 2050 auf rund 9,7 Milliarden wachsen, würden die Vereinten Nationen erwarten. Damit einhergehe eine zunehmende Lebenserwartung, die in den entwickelten Ländern besonders ausgeprägt sei. Laut dem Statistischen Bundesamt habe ein heute geborenes Mädchen eine durchschnittliche Lebenserwartung von 83,4 Jahren, ein Junge von 78,6 Jahren. Das seien jeweils über zehn Lebensjahre mehr als noch 1970. Beigetragen zu dieser erfreulichen Verbesserung habe unter anderem der medizinische Fortschritt. Zugleich bringe dies neue Herausforderungen mit sich. Denn mit zunehmendem Alter würden sich oft auch gesundheitliche Beschwerden einstellen. So würden fast die Hälfte aller Behandlungskosten bei Patienten anfallen, die über 65 Jahre alt seien.