Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Zur Wiedereröffnung des britischen Parlaments hat Queen Elisabeth II die Pläne der Regierung von Premierminister Boris Johnson vorgestellt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dieser habe dabei den EU-Austritt zum 31. Oktober als wichtige Priorität betont. Jedoch bleibe unklar, ob es gelinge, bis zu dem am Donnerstag beginnenden EU-Gipfel eine Einigung in den Verhandlungsgesprächen zwischen der EU und Großbritannien zu erzielen. Selbst wenn die EU eine entsprechende Vereinbarung stützen sollte, sei eine Zustimmung im britischen Parlament alles andere als gesichert, da die Regierung über keine eigene Mehrheit mehr verfüge. Die Opposition erwäge dabei nach Presseberichten offenbar, eine etwaige Zustimmung für einen adjustierten Austrittsdeal an die Abhaltung eines zweiten Referendums zu knüpfen. Am britischen Arbeitsmarkt würden sich bei einer zuletzt mit 3,8% historisch niedrigen Arbeitslosenquote und kräftig anziehenden Löhnen (Juli: +4,0% gg. Vj.) bisher kaum negative Auswirkungen einer von den Frühindikatoren angezeigten Wirtschaftsschwäche erkennen lassen.



Das Britische Pfund habe gestern einen Teil seiner am Vortag erzielten Kursgewinne zum Euro wieder abgeben müssen. In den kommenden Tagen dürfte sich eine erhöhte Volatilität im beschriebenen Wechselkurspaar einstellen. (15.10.2019/ac/a/m)





