Von konjunktureller Seite richte sich das Hauptaugenmerk heute auf die Preisdaten aus Großbritannien für Dezember. Hier zeichne sich aufgrund höherer Preise für Pauschalreisen rund um die Weihnachtsfeiertage und steigender Tarife bei den Energieversorgern ein Anstieg der Konsumentenpreise um 0,3% gg. Vm. ab. Damit würde die Jahresrate mit 1,4% auf den höchsten Stand seit August 2014 anziehen.



Im Jahresverlauf 2017 würden mit Blick auf das schwache Pfund steigende Importkosten und ein daraus resultierender erhöhter Preisdruck drohen, der die Inflationsrate auf mehr als 3% steigen lassen dürfte. Die Bank of England werde die geldpolitischen Rahmenbedingungen in Großbritannien aufgrund der hohen konjunkturellen Risiken, die mit dem o. g. "Brexit"-Prozess verbunden seien, aber wohl noch auf absehbare Zeit unangetastet belassen.



In Deutschland hätten sich die Sentimentindikatoren bei Verbrauchern und Unternehmen in Bezug auf die konjunkturellen und geschäftichen Aussichten zum Jahresende 2016 sehr konstruktiv gezeigt. Das gelte auch für den vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) erhobenen Index, der die Stimmung unter den befragten Finanzanalysten widerspiegele. Hier sei zuletzt vor allem die aktuelle Lage freundlich beurteilt worden, aber auch bei den Konjunkturerwartungen habe der Umfragesaldo im positiven Bereich gelegen. Nach dem relativ ruhigen Start ins neue Jahr an den internationalen Finanzmärkten würden die Analysten für den Berichtsmonat Januar nur mit geringen Veränderungen im Vergleich zum Vormonat rechnen. Damit bleibe der Optimismus der Finanzexperten hinsichtlich einer soliden BIP-Entwicklung in diesem Jahr grundsätzlich gegeben.



In der Eurozone habe der letzte Bank Lending Survey der EZB dokumentiert, dass sich die Kreditnachfrage in Italien und Spanien eher wieder auf dem absteigenden Ast befunden habe und eine steigende Anzahl an Banken über negative Effekte der ultralockeren Geldpolitik geklagt habe. Vor diesem Hintergrund dürfte die heutige Veröffentlichung des aktuellen Berichts der Notebank daraufhin untersucht werden, ob sich diese Tendenzen verstärkt oder sich im Sinne der EZB umgekehrt hätten. Unmittelbaren Einfluss auf die Gestaltung der Geldpolitik in der Eurozone hätten die Umfrageergebnisse nach den monetären Beschlüssen vom Dezember 2016 aber wohl nicht. (17.01.2017/ac/a/m)







Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Für heute hat die britische Premierministerin Theresa May eine Grundsatzrede zur Frage des "Brexit"-Prozesses angekündigt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Am Wochenende hätten britische Medien darüber berichtet, dass die seit Juli im Amt befindliche Regierungschefin den Weg eines harten "Brexit" verfolge und dabei der Steuerung der Zuwanderung in nationaler Hoheit den Vorrang gegenüber dem Zugang zum Binnenmarkt einräume. Noch im Januar werde zudem ein Urteil des Supreme Court darüber erwartet, ob und inwieweit das Parlament vor der Einleitung und während des Austrittsprozesses eingebunden werden müsse. Dadurch könnte der bisher vorgesehene Zeitplan noch ins Wanken geraten, wonach die Absichtserklärung zum EU-Austritt nach Artikel 50 des EU-Vertrages bis Ende März in Brüssel eingereicht werden solle.