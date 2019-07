Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Fast zwei Monate nach dem offiziellen Rücktritt von Premierministerin Theresa May wird heute ihr Nachfolger als Parteivorsitzender der Conservative Party (Tories) bekanntgegeben, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Ausgabe von "markt:kompass".Marktreaktion:Ein Sieg Boris Johnsons dürfte sich in Anbetracht der allgemeinen Erwartungshaltung kaum in veränderten EUR/GBP-Kursen bemerkbar machen. Demgegenüber würde ein überraschender Sieg des als moderater eingeschätzten Hunts dem Pfund tendenziell einen Aufwärtsschub verleihen können. (23.07.2019/ac/a/m)