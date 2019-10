Bonn (www.aktiencheck.de) - Nachdem die britische Regierung und die EU-Kommission sich am vergangenen Donnerstag auf einen Austrittsvertrag geeinigt hatten, sollte über diesen am Samstag im britischen Unterhaus abgestimmt und damit der Weg für einen Brexit zum 31. Oktober 2019 freigemacht werden, so die Analysten von Postbank Research.Zum Wochenauftakt stünden keine wichtigen Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an.Interessant werde es aber in der zweiten Wochenhälfte. Die Einkaufsmanagerindices für Deutschland und die EWU am Donnerstag sowie der ifo-Geschäftsklimaindex am Freitag würden zeigen, ob sich die Unternehmensstimmung allmählich stabilisieren könne oder ob mit einer Fortsetzung des konjunkturellen Abwärtstrends zu rechnen sei. Zudem tage am Donnerstag der EZB-Rat. Nachdem dieser aber erst im September ein umfangreiches Maßnahmenpaket beschlossen habe, sei für die anstehende Sitzung sicherlich nicht mit einer Änderung des geldpolitischen Kurses zu rechnen. (21.10.2019/ac/a/m)