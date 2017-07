Unterdessen habe sich der Anstieg der Lebenshaltungskosten vor allem aufgrund der niedrigeren Energiepreise zuletzt ein wenig abgeschwächt. Die Inflationsrate sei im Juni auf 2,6% Y/Y nach 2,9% Y/Y im Mai gerutscht. Da die nur sehr verhaltene Lohnentwicklung aber selbst mit der nun etwas mäßigeren Preissteigerung nicht mithalten könne, würden die real verfügbaren Haushaltseinkommen - und damit der private Verbrauch - von der schwindenden Kaufkraft regelrecht eingeschnürt. Zudem würden die enormen Unsicherheiten über den weiteren Verlauf der Brexit-Verhandlungen, in die die britische Delegation sichtlich geschwächt und konzeptlos hineingestolpert sei, auf der wirtschaftlichen Aktivität lasten.



Nach der nunmehr zweiten Verhandlungsrunde, in der die britischen Positionen offenbar noch nicht einmal klar zum Ausdruck hätten gebracht werden können, habe ausgerechnet der Handelsminister und Brexiteer Liam Fox nun eine mehrjährige Übergangs- und Implementierungsphase ins Gespräch gebracht - entgegen früherer Bekundungen. Es verstärke sich der Eindruck, dass die für die Zukunft des Landes so bedeutsamen Strategien derzeit jeder Berechenbarkeit und Vernunft entbehren würden. Die Analysten der Nord LB bleiben skeptisch mit Blick auf die gegenwärtige Lage und gerade auch die Perspektiven für die britische Wirtschaft.



Die Bank of England bleibe in einer Zwickmühle zwischen schwachem Wachstum und hoher Inflation und werde von daher ihre geldpolitischen Parameter vorerst nicht adjustieren können. Für Kristin Forbes rücke Silvana Tenreyro in das Monetary Policy Committee (MPC). Da die Hochschullehrerin an der London School of Economics nicht unbedingt den Falken zuzurechnen sei, dürfte die Präferenz für eine fortgesetzte Geradeausfahrt der Notenbank etwas klarer ausfallen als auf der Juni-Sitzung. Da hätten Frau Forbes und zwei weitere MPC-Mitglieder für eine Anhebung des Leitzinses gestimmt.



Nachdem Charlotte Hogg aufgrund eines Interessenkonflikts bereits im März auf ihr Amt verzichtet habe, sei nun mit Sir Dave Ramsden ein Nachfolger benannt worden. Der bisherige Wirtschaftsberater im Finanzministerium werde dem MPC ab September angehören und sei ebenfalls ein Befürworter einer eher lockeren Geldpolitik. Der Wechselkurs des Britischen Pfund bleibe in dieser Konstellation unter Druck. Die Analysten der Nord LB erwarten für die Inselwährung eine weitere Abschwächung in Richtung 0,90 GBP und auch darüber hinaus. (Ausgabe August 2017) (28.07.2017/ac/a/m)





Das Office for National Statistics hat erste Vorausschätzungen zur Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts im Vereinigten Königreich im zurückliegenden 2. Quartal veröffentlicht, so die Analysten der Nord LB.Demnach habe sich die britische Wirtschaftsleistung gegen-über dem Vorquartal preis- und saisonbereinigt um 0,3% Q/Q ausgeweitet, das Vorjahresniveau sei um 1,7% Y/Y übertroffen worden. Nach der im 1. Quartal bereits sehr schwachen Wachstumsdynamik seien dies abermals keine sonderlich erfreulichen Zahlen zur wirtschaftlichen Verfassung des Inselreichs im Vorfeld des Austritts aus der Europäischen Union. Das - wenn auch dürftige - Wirtschaftswachstum sei von einer Ausweitung der Aktivitäten in den Dienstleistungssektoren - und hier vor allem im Einzelhandel - gestützt worden. Hinweise darauf hätten bereits vorgelegen. Dabei sei erkennbar gewesen, dass die Umsätze im Juni von Sondereinflüssen wie der Nachfrage nach Sommerkleidung im Zusammenhang mit dem - für britische Verhältnisse - warmen Wetter getrieben gewesen seien. In der Industrie und vor allem in der Bauwirtschaft habe sich die Wertschöpfung hingegen merklich verringert. Auch wenn am Ende für das Bruttoinlandsprodukt ein Plus zu Buche stehe, sei das gewiss keine nachhaltige und robuste Konstellation.