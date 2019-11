Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung im Verarbeitenden Gewerbe in Großbritannien bleibt auch zum Start des 4. Quartals getrübt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



So sei der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Industriesektor im Oktober zwar von 48,3 auf 49,6 Punkte angestiegen, habe jedoch weiter im kontraktiven Bereich verharrt. Zudem dürfte der Anstieg im Wesentlichen auf gestiegene Lagerbestände zurückzuführen sein, die sich in den kommenden Monaten wieder umkehren und damit den Index nach unten treiben sollten. Trotz der Abwendung eines ungeregelten EU-Austritt Großbritanniens zum 31. Oktober würden die anhaltende Unsicherheit sowie die allgemeine Investitionszurückhaltung den Unternehmen somit weiter zu schaffen machen. (04.11.2019/ac/a/m)





