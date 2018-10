Die von der EU vorgeschlagene "Backstop"-Lösung eines Verbleibs Nordirlands in der Zollunion sei für Großbritannien nicht akzeptabel. Vorstellbar sei allerdings der "Backstop" eines Verbleibs ganz Großbritanniens in der Zollunion ohne ausdrückliche Befristung. Diese Lösung scheine jedoch im britischen Parlament kaum durchsetzbar zu sein. Die Risiken eines "No Deal"-oder "Cliff Edge"-Brexit seien durch die jüngsten Ereignisse erheblich gestiegen. Die Beweglichkeit zwischen den "roten Linien" werde vor allem durch die fragilen Mehrheitsverhältnisse im britischen Parlament und in der Regierungspartei eingeschränkt.



In ihrem Baseline-Szenario würden die Analysten dennoch von einer Einigung zum Austrittsvertrag bis November ausgehen und eine Verständigung auf ein binnenmarktähnliches Freihandelsabkommen während der sich an den Brexit anschließenden Übergangsperiode bis zum Jahresende 2020 oder gegebenenfalls auch darüber hinaus unterstellen. Diesem glimpflichen Ausgang würden sie allerdings eine nur marginal höhere Wahrscheinlichkeit bei als einem "No Deal"-Szenario messen.



Das Monetary Policy Committee (MPC) der Bank of England (BoE) werde auf seiner Sitzung am 1. November keine andere Wahl haben, als die Geldpolitik mit ruhiger Hand zu steuern. Inmitten der Verunsicherungen über den Fortgang der Brexit-Verhandlungen werde die Notenbank um Kontinuität bemüht sein und damit vorerst alle Steuerungsparameter unverändert belassen. Bei der Vorstellung des Inflation Report auf der sich der sich dem MPC Meeting anschließenden Pressekonferenz dürfte BoE Governor Mark Carney allerdings in der gewohnten Eindringlichkeit vor den Risiken eines ungeregelten Austritts warnen. Letztere würden das Pfund auch weiterhin unter Druck setzen. (Ausgabe November 2018) (29.10.2018/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Inmitten all der Verunsicherungen über den Fortgang des Brexit erweist sich die britische Wirtschaft als erstaunlich robust, so die Analysten der Nord LB.Das Bruttoinlandsprodukt dürfte sich im dritten Quartal sogar etwas stärker ausgeweitet haben als in der Vorperiode. Derweil seien die Verhandlungen zu den Modalitäten des Austritts Großbritanniens aus der EU auf den letzten Metern vor Erreichen eines Kompromisses zunächst gescheitert. Beim EU-Gipfel am 17. und 18. Oktober habe der ersehnte Entwurf eines Austrittsvertrags nicht vorgelegt werden können, fraglich sei zudem, ob es zu dem indikativ auf den 17. und 18. November terminierten Sondergipfel überhaupt noch kommen werde. Strittig bleibe bis zuletzt die brisante Frage der Grenzziehung zwischen der Republik Irland und dem britischen Nordirland.