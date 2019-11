Hannover (www.aktiencheck.de) - Dem britischen Premier Boris Johnson ist es im vierten Anlauf doch noch gelungen, die notwendige Zweidrittelmehrheit für eine vorgezogene Parlamentswahl zu erreichen, so die Analysten der Nord LB.Den Umfragen zufolge werde die zum Thema Brexit gespaltene Labour-Partei mit etwa 30% zweitstärkste Kraft. Das Bündnis ‚Unite to Remain‘ aus Liberaldemokraten, Grünen und der walisischen Plaid Cymru erreiche zusammen circa 19%. Die landesweiten Meinungsumfragen würden aufgrund des britischen Mehrheitswahlrechtes jedoch nicht eindeutig auf die voraussichtlichen Wahlkreissiege schließen lassen. Auch Theresa May habe in den Neuwahlen im Juni 2017 eine herbe Niederlage erlitten, obwohl die Umfragewerte zunächst einen klaren Vorsprung der Tories gegenüber Labour angedeutet hätten. Die Entwicklung des Britischen Pfund scheine derzeit stark auf den erwarteten Wahlsieg der Tories konzentriert, mit steigenden Umfragewerten habe auch der Pfund zunehmend aufwerten können.Die britische Wirtschaft wachse zwar schwächer als erwartet, eine Rezession liege allerdings derzeit nicht vor. Im dritten Quartal 2019 sei das BIP um 0,3% Q/Q und um 1,0% Y/Y gestiegen, beide Werte lägen unterhalb der Prognosen. Insbesondere die Produktion der Sektoren Industrie und Verarbeitendes Gewerbe seien im September mit -0,3% bzw. -0,4% M/M weiter zurückgegangen. Die Einzelhandelsumsätze (exkl. Kraftstoffe) hätten im Oktober ebenfalls einen Rückgang von -0,3% M/M verzeichnet. Währenddessen trübe sich auch die Stimmung im Dienstleistungssektor und im Verarbeitenden Gewerbe weiter ein - die beiden vorläufigen PMIs würden sich im Vergleich zum Vormonat auf 48,6 und 48,3 Punkte verschlechtern. Aufgrund der schwächelnden Wirtschaft habe nun auch die Ratingagentur Moody’s nachgezogen und habe, lange nach S&P und Fitch, den Ausblick für Großbritannien von stabil auf negativ herabgesetzt. (Ausgabe Dezember 2019) (26.11.2019/ac/a/m)