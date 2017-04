Des Weiteren müsse das künftige wirtschaftliche Verhältnis zwischen der EU und Großbritannien ausgehandelt werden. Da die Briten die Arbeitnehmerfreizügigkeit nicht mehr uneingeschränkt akzeptieren würden, werde das Land den Binnenmarkt verlassen. Dafür strebe die Regierung ein weitgehendes Freihandelsabkommen mit der EU an. Beim Warenhandel stünden aus beiderseitigem Interesse die Chancen auf eine Einigung nicht schlecht. Bei Dienstleistungen, insbesondere im Finanzsektor, dürfte es jedoch schwierig werden. Grundsätzlich sei von harten Verhandlungen auszugehen, der knapp bemessene Zeitrahmen erschwere diese zusätzlich.



Die Analysten würden damit rechnen, dass letztlich ein einigermaßen gütlicher Kompromiss gefunden werden könne. Allerdings bestünden sowohl in den Gesprächen als auch bei der abschließenden Ratifizierung Risiken, die ein Abkommen verhindern könnten, was vor allem der britischen Wirtschaft erheblichen Schaden zufügen würde.



Die Ungewissheit über die Folgen des Brexit dürfte die britische Konjunktur belasten. Bislang habe sich das Wirtschaftswachstum zwar überraschend robust gehalten. Mit dem Beginn der Verhandlungen könnte jedoch die Unsicherheit zunehmen. Dies sollte in erster Linie die längerfristigen Unternehmensinvestitionen drücken. Einige Stimmungsindikatoren hätten ihren Zenit überschritten. Der private Konsum werde vermutlich unter einem geringeren Zuwachs der Realeinkommen leiden. Während das Lohnwachstum trotz niedriger Arbeitslosenquote moderat geblieben sei, sei die Inflation aufgrund höherer Energiepreise sowie der Pfund-Abwertung auf 2,3% im Februar geklettert, sie werde wohl noch weiter steigen. Die Einzelhandelsumsätze hätten bereits an Schwung verloren. Der Preisanstieg bei Wohnimmobilien nehme ab. Insgesamt dürfte sich das BIP-Wachstum im Jahresverlauf merklich verlangsamen und im Durchschnitt 1,3% betragen.



Die Bank of England habe jüngst mehr die Aufwärtsrisiken bei der Inflation betont. Auch wenn sich die Teuerung wohl noch weiter erhöhe, würden die längerfristigen Risiken begrenzt bleiben, zumal die Konjunktur an Dynamik einbüße. Daher werde die britische Notenbank wenigstens für den Rest des Jahres die abwartende Haltung bewahren. Das Britische Pfund habe im Gegensatz zu anderen Finanzmärkten deutlich unter dem Brexit-Votum gelitten. Die Politik könnte die Währung noch zusätzlich belasten. Die günstige Bewertung hingegen reduziere das Verlustpotenzial. (Ausgabe vom 06.04.2017) (06.04.2017/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Brexit kommt, so die Analysen der Helaba.Die britische Regierung habe bei der EU den Austrittsantrag gemäß Artikel 50 des Lissabon-Vertrags eingereicht. Laut Plan solle der Brexit dann nach einer zweijährigen Verhandlungsphase in Kraft treten. Der Gesprächsbeginn über die Modalitäten der Trennung werde sich noch etwas verzögern, da nun die EU noch Zeit benötige. Zunächst solle aus EU-Sicht das Austrittsabkommen verhandelt werden, bei dem es um ausstehende Zahlungen Großbritanniens an die EU für den Haushalt, Förderprogramme, Pensionsverpflichtungen etc. sowie um die Rechte von EU-Ausländern gehe. Die Forderungen von bis zu 60 Mrd. Euro werde die britische Regierung voraussichtlich deutlich reduzieren können.