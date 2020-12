Selbst die konservative Regierung plane verstärkte staatliche Eingriffe. Der Produktionsstandort werde durch eine kompliziertere Handelsgrenze unattraktiver. Die Dienstleistungsexporte würden für kaum ein anderes entwickeltes Land so viel bedeuten. Die EU sei hier - anders als bei den Waren - nicht die dominierende Destination. Einen Teil der Geschäfte bzw. der Gewinne dürften britische Unternehmen aber verlieren. Im Trend werde das Wachstum beeinträchtigt. Damit werde sich für den Staat wohl nicht einmal die Ersparnis der EU-Beiträge finanziell auszahlen. Freiheit habe eben ihren Preis.



Die britische Wirtschaft müsse mit der Corona-Pandemie, die das Land besonders schwer getroffen habe, eine kurzfristig noch größere Aufgabe als den Brexit bewältigen. Der BIP-Einbruch 2020 von 10,7% werde sich nicht wiederholen, das Wachstum sei bereits angesprungen. Die Konsumenten würden sich wieder ausgabefreudig zeigen. Die staatlichen Hilfen würden die Einkommensverluste abfedern. Allerdings werde die Arbeitslosigkeit zunehmen.



Da zudem manche Restriktionen vorerst weiterbestünden bzw. zeitweise sogar verschärft würden, bleibe der private Verbrauch unter dem Vorkrisenniveau. Die Unternehmensinvestitionen seien schon vor Corona mit angezogener Handbremse gelaufen. Die Gegenbewegung nach dem Einbruch werde noch von den Unsicherheiten gedämpft. Im Verlauf von 2021 dürften die Investitionen aber spürbar anziehen, weil dann mehr Klarheit sowohl hinsichtlich der Pandemie als auch des Brexit herrsche.



Der britische Staat zeige sich sehr spendabel. Angesichts der immensen Haushaltsdefizite könne er aber nicht ständig Fiskalpakete nachlegen. Der Kollaps der Importe habe die Handelsbilanz 2020 massiv verbessert. Im Folgejahr werde sich der britische Saldo verschlechtern, zumal sich der EU-Austritt auswirken werde. Trotz aller Probleme und selbst bei neuerlichen Corona-Restriktionen oder gar einem Brexit-Chaos werde die britische Wirtschaft 2021 wachsen. Solange sich diese Belastungen in Grenzen halten würden, dürfte das Bruttoinlandsprodukt um 5,7% zunehmen.



Die Inflation werde 2021 von 1% auf 2,4% klettern. Höhere Energiepreise, der Wegfall von Sondermaßnahmen wie spezifische Mehrwertsteuersenkungen, eine allgemeine Nachfragebelebung sowie wohl auch höhere Brexit-bedingte Importkosten würden die Teuerung steigern. Da die Bank of England derzeit mehr über Negativzinsen fabuliere, werde der Leitzins von 0,1% bestimmt nicht angehoben. Ihr aktuelles Anleihekaufprogramm dürfte aber nach der angekündigten Ausweitung Ende 2021 auslaufen. (01.12.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Endlich frei - das denken die Brexit-Hardliner mit dem Ablaufen der Übergangsfrist Ende 2020, so die Analysten der Helaba.Würden nun rosige Zeiten anbrechen? Viel schlimmer als derzeit könne es in Großbritannien kaum werden - was mit den schweren Folgen der Corona-Pandemie zu erklären sei. Immerhin werde die britische Wirtschaft 2021 deutlich wachsen. Der Brexit werde dennoch negative Konsequenzen mit sich bringen.Nach quälenden Jahren der Verhandlungen werde eine Entscheidung über das zukünftige Verhältnis zwischen Großbritannien und der EU getroffen - der offizielle Austritt sei am 31. Januar 2020 erfolgt. Selbst wenn noch Hürden zu nehmen seien, sei ein Abkommen realistisch. Ab 2021 müssten sich Ex- und Importeure umstellen. Zollformalitäten würden fällig. Schwierigkeiten an der Grenze seien zum Jahresanfang unvermeidlich. Standards im Warenhandel könnten angepasst werden. Der Dienstleistungshandel werde erschwert. Der Unterschied zu einem "harten" Bruch mit der EU wirke gar nicht mehr so groß, zumindest langfristig. In dem Fall gäbe es dann allerdings Zölle auf WTO-Basis, rechtliche Unsicherheiten und ein deutlich längeres Chaos an der Grenze - was das britische Wachstum 2021 spürbar verringern würde.