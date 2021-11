Hannover (www.aktiencheck.de) - Im dritten Quartal 2021 legte das BIP im Vereinigten Königreich nach noch vorläufigen Angaben um 1,3% Q/Q zu, so die Analysten der NORD LB.



Dies sei zwar keine positive Überraschung, die britische Wirtschaft präsentiere sich am aktuellen Rand aber immerhin nicht schwach. Insofern könnte es durchaus noch im Dezember zu einer Leitzinsanhebung durch die Bank of England kommen. Aktuelle Daten vom britischen Arbeitsmarkt dürften nun eine ganz besonders hohe Relevanz für die Notenbanker in London haben. Selbst wenn es in 2021 nicht mehr zu einer Zinsanhebung kommen sollte, bleibe die Bank of England natürlich im Spiel; aufgeschoben wäre in einem solchen Szenario also keinesfalls aufgehoben! (11.11.2021/ac/a/m)



