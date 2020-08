Einschätzung

Strong Outperformer



Kursziele Kursziel 12M: 0,20 EUR



Kurschance: 233%



Kursziel 24M: 0,40 EUR



Kurschance: 567% Stammdaten ISIN: US89621V1035



WKN: A2PGSE



Ticker: 3P2N



CNX: TCF Kursdaten Kurs: 0,06 EUR



52W Hoch: 0,600 EUR



52W Tief: 0,019 EUR Aktienstruktur Aktienanzahl: 87,63 Mio.



Market Cap (€): 5,26 Mio. Chance / Risiko Interessenkonflikte Es liegen Interessenkon-flikte nach §34 WpHG vor. Bitte lesen Sie dazu unseren Disclaimer. Executive Summary 25.08.2020

Größtes Erdgasfeld im Schwarzen Meer entdeckt - Massives Kaufsignal

567% Turkish Oil and Gas Hot Stock steigert Reserven um 1.433%

Unser neuer Turkish Oil and Gas Hot Stock Trillion Energy International Inc. (ISIN US89621V1035 / WKN A2PGSE, Ticker: 3P2N, CNX: TCF) meldet heute Morgen die Entdeckung des größten Erdgasfeldes im Schwarzen Meer und eines der größten Erdgasfelder in Europa Nahe seines SASB-Gasfeldes vor der Türkei. Türkische Beamte schätzen die in einer Tiefe von rund 3.500 Metern entdeckten Erdgas-Reserven auf sensationelle 9 TCF (Trillion Cubic Feed). Die Aktien unseres Oil and Gas Hot Stock Trillion Energy International Inc. haben zudem bei riesigen Handelsumsätzen den kurzfristigen Abwärtstrend kraftvoll nach oben durchstoßen und damit für ein massives Kaufsignal der Chartanalyse gesorgt. Unser Türkischer Öl und Gas Aktientip hat erst kürzlich den sensationellen Anstieg seiner Erdölreserven um kolossale 1.433% von 342.000 BOE (Barrel Öl Äquivalent) auf 4.901.000 BOE gemeldet. Das entspricht einem Marktwert von 132,8 Mio. USD (119 Mio. EUR) - das ist rund 21 mal so viel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Öl- und Gas Aktientips Trillion Energy International Inc. Mit der nun gemeldeten Entdeckung des größten Erdgasfeldes im Schwarzen Meer erwarten die Top-Geologen unseres Türkischen Öl und Gas Aktientips Trillion Energy International Inc. noch sehr viel größere Erdgas-Ressourcen in den tieferen Ebenen unterhalb des in einer Tiefe von rund 1.200 Metern gelegenen SASB-Gasfeldes. "Angesichts der jüngsten Entdeckung durch unseren Partner TPAO planen wir, die geologischen Trends in den tieferen Zonen von SASB zu bewerten, um zu versuchen, eine ähnliche Geologie zu identifizieren. Seismische Hinweise deuten auf Anomalien hin, die eine weitere Bewertung rechtfertigen, wenn wir ein geologisches Modell für potenziell unentdecktes Tiefgas entwickeln wollen. Unsere Lizenzrechte erstrecken sich tiefer in das SASB-Feld als das, was wir bisher gebohrt haben." Unser neuer Türkischer Öl und Gas Aktientip Trillion Energy International Inc. verfügt schon jetzt über Erdgasreserven in Höhe von 1,26 USD (1,07 EUR) pro Aktie - das ist rund 18 mal soviel als der aktuelle Aktienkurs unseres Türkischen Öl und Gas Aktientips Trillion Energy International Inc. Über 608 Mio. USD wurden bereits in die Erschließung des riesigen Erdgasfeldes SASB im Schwarzen Meer investiert. Das ist 98 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Oil and Gas Hot Stock Trillion Energy International Inc. 41 Milliarden Kubikfuß (BCF) Erdgas wurden bereits gefördert. Das Team unseres Türkischen Öl und Gas Aktientips Trillion Energy International Inc. wird von Börsenstar Art Halleran geleitet, dem Gründer von Canacol Energy Ltd. (TSX:CNE). Canacol Energy Ltd wird an der Börse derzeit mit 3,53 CAD$ (2,29 EUR) gehandelt - das ist rund 38 mal soviel als der aktuelle Aktienkurs unseres Turkish Oil and Gas Hot Stock Trillion Energy International Inc. Das dürfte jedoch erst der Anfang gewesen sein. Unser Türkischer Öl und Gas Aktientip Trillion Energy International Inc. plant den Ausbau seines Anteils an dem riesigen SASB-Gasfeld von 49% auf 100%. Ein extensives Bohrprogramm soll in den kommenden Wochen für reichlich positiven News-flow und ein substantielles Upgrade der Öl- und Gas-Reserven unseres Turkish Oil and Gas Hot Stock Trillion Energy International Inc. sorgen. Unser Öl und Gas Aktientip Trillion Energy International Inc. erwartet für das SASB Öl- und Gas-Projekt Umsätze zwischen 500 Mio. USD und einer Milliarde USD sowie einen operativen Gewinn (EBITA) von 225 Mio. USD in Phase III und 538 Mio USD in Phase IV. Vor dem Hintergrund erscheint unser Öl und Gas Aktientip Trillion Energy International Inc. mit seinem mickrigen Börsenwert von nur 5,26 Mio. EUR massiv unterbewertet. Die Zahl aktiver türkischstämmiger Investoren in der Aktien-Community ist groß. Schon oft wurden wir nach guten Türkischen Aktientips gefragt. Mit unserer neuen 716% Oil and Gas Hot Stock Trillion Energy International Inc. können wir dem großen Wunsch nach einem guten Türkischen Aktientip endlich nachkommen. Mutigen und risikobereiten Investoren winkt jetzt eine Aktienchance von bis zu 567% mit den Aktien unseres Turkish Oil and Gas Hot Stock Trillion Energy International Inc. (ISIN US89621V1035 / WKN A2PGSE, Ticker: 3P2N, CNX: TCF).



Eines der größte Erdgasfelder im Schwarzen Meer entdeckt

Erdgasreserven von 1,26 USD pro Aktie - 21 mal mehr als aktueller Börsenwert

Unser Türkischer Öl- und Gas Aktientip 2020 Trillion Energy International Inc. hat eines der größten Erdgasfelder im Schwarzen Meer entdeckt. 41 Milliarden Kubikfuß (BCF) Erdgas wurden bereits gefördert. Unser neuer Türkischer Öl und Gas Aktientip Trillion Energy International Inc. verfügt überErdgasreserven in Höhe von 1,26 USD (1,07 EUR) pro Aktie - das ist rund 18 mal soviel als der aktuelle Aktienkurs unseres Türkischen Öl und Gas Aktientips Trillion Energy International Inc.



Sensationeller Anstieg der Öl und Gas Reserven um 1.433% auf 4,9 Mio. BOE

Marktwert von 132,8 Mio. USD - 28 mal mehr als aktueller Börsenwert

Unser Turkish Öl und Gas Hot Stock 2020 Trillion Energy International Inc. sorgt mit dem sensationellen Anstieg seiner Erdölreserven um kolossale 1.433% von 342.000 BOE (Barrel Öl Äquivalent) auf 4.901.000 BOE für einen Paukenschlag. Das entspricht einem Marktwert von 132,8 Mio. USD (119 Mio. EUR) - das ist rund 28 mal so viel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Öl- und Gas Aktientips Trillion Energy International Inc.



Bereits 608 Mio. USD wurden in das SASB Erdgas-Projekt investiert

98 mal mehr als aktueller Börsenwert

Kolossale 608 Mio. USD wurden bereits in das SASB Erdgas-Projekt unseres türkischen Öl- und Gas Aktientips 2020 Trillion Energy International Inc. (ISIN US89621V1035 / WKN A2PGSE, Ticker: 3P2N, CNX: TCF) investiert. Das ist 98 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Öl und Gas Hot Stock Trillion Energy International Inc. 41 Milliarden Kubikfuß (BCF) Erdgas wurden bereits gefördert.



Börsenstar führte letzten Deal bis auf 3,53 CAD$ - 49 mal mehr als aktueller Börsenwert

Unser Türkischer Öl- und Gas Aktientip 2020 Trillion Energy International Inc. verfügt über ein sehr erfahrenes Top-Managementteam mit exzellentem Track Record. Das Team unseres Türkischen Öl und Gas Aktientips Trillion Energy International Inc. wird von Börsenstar Art Halleran geleitet, dem Gründer von Canacol Energy Ltd. (TSX:CNE). Canacol Energy Ltd wird an der Börse derzeit mit 3,53 CAD$ (2,29 EUR) gehandelt - das ist rund 49 mal soviel als der aktuelle Aktienkurs unseres Turkish Öl und Gas Hot Stock Trillion Energy International Inc. Verpassen Sie jetzt nicht den nächsten Deal von Börsenstar Art Halleran.



Umsätze zwischen 500 Mio und 1 Mrd. USD

Operativer Gewinn von 225 Mio. USD in Phase I und 538 Mio. USD in Phase IV

Unser Öl und Gas Aktientip Trillion Energy International Inc. erwartet für das SASB Öl- und Gas-Projekt Umsätze zwischen 500 Mio. USD und einer Milliarde USD sowie einen operativen Gewinn (EBITA) von 225 Mio. USD in Phase III und 538 Mio USD in Phase IV. Vor dem Hintergrund erscheint unser Öl und Gas Aktientip Trillion Energy International Inc. mit seinem mickrigen Börsenwert von nur 5,26 Mio. EUR massiv unterbewertet.



Turkish Öl und Gas Hot Stock 2020 - Strong Outperformer - Kursziel 24M: 0,40 EUR - 567% Aktienchance

Größtes Erdgasfeld im Schwarzen Meer entdeckt - Massives Kaufsignal

567% Turkish Oil and Gas Hot Stock steigert Reserven um 1.433%

Eines der größte Erdgasfelder im Schwarzen Meer entdeckt

Erdgasreserven von 1,26 USD pro Aktie - 21 mal mehr als aktueller Börsenwert

Eines der größte Erdgasfelder im Schwarzen Meer entdeckt

Erdgasreserven von 1,26 USD pro Aktie - 21 mal mehr als aktueller Börsenwert

Bereits 608 Mio. USD wurden in das SASB Erdgas-Projekt investiert

98 mal mehr als aktueller Börsenwert

Übernahme der restlichen 51% am SASB Gasprojekt noch in 2020 geplant

Extensives Bohrprogramm - Substantielles Upgrade der Öl und Gas Reserven in Kürze

Top-Managementteam mit exzellentem Track Record

Börsenstar führte letzten Deal bis auf 3,53 CAD$ - 49 mal mehr als aktueller Börsenwert

Turkish Öl und Gas Hot Stock 2020 - Strong Outperformer - Kursziel 24M: 0,40 EUR - 567% Aktienchance

Bester Türkischer Öl- und Gas Aktientip 2020

Kolossale 608 Mio. USD wurden bereits in das SASB Erdgas-Projekt unseres türkischen Öl- und Gas Aktientips 2020 Trillion Energy International Inc. investiert. Das ist 98 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Öl und Gas Hot Stock Trillion Energy International Inc. 41 Milliarden Kubikfuß (BCF) Erdgas wurden bereits gefördert.



Unser Türkischer Öl- und Gas Aktientip 2020 Trillion Energy International Inc. verfügt über ein sehr erfahrenes Top-Managementteam mit exzellentem Track Record. Das Team unseres Türkischen Öl und Gas Aktientips Trillion Energy International Inc. wird von Börsenstar Art Halleran geleitet, dem Gründer von Canacol Energy Ltd. (TSX:CNE). Canacol Energy Ltd wird an der Börse derzeit mit 3,53 CAD$ (2,29 EUR) gehandelt - das ist rund 49 mal soviel als der aktuelle Aktienkurs unseres Turkish Öl und Gas Hot Stock Trillion Energy International Inc. Verpassen Sie jetzt nicht den nächsten Deal von Börsenstar Art Halleran.



Unser Öl und Gas Aktientip Trillion Energy International Inc. erwartet für das SASB Öl- und Gas-Projekt Umsätze zwischen 500 Mio. USD und einer Milliarde USD sowie einen operativen Gewinn (EBITA) von 225 Mio. USD in Phase III und 538 Mio USD in Phase IV. Vor dem Hintergrund erscheint unser Öl und Gas Aktientip Trillion Energy International Inc. mit seinem mickrigen Börsenwert von nur 5,26 Mio. EUR massiv unterbewertet.



Wir bekräftigen daher unsere Einschätzung "Strong Outperformer" für unseren Türkischen Öl- und Gas-Aktientip Trillion Energy International Inc. Das Kursziel auf Sicht von 12 Monaten veranschlagen wir für unseren Turkish Öl und Gas Hot Stock Trillion Energy International Inc. zunächst auf 0,20 EUR. Das entspricht einer Aktienchance von 233% für mutige und risikobereite Investoren mit den Aktien unseres Türkischen Öl- und Gas Aktientips Trillion Energy International Inc. Auf Sicht von 24 Monaten halten wir ein Kursziel von 0,40 EUR für unseren Türkischen Öl- und Gas Aktientip Trillion Energy International Inc. für realistisch. Das entspricht einer Aktienchance von bis zu 567% mit unserem Turkish Öl und Gas Hot Stock Trillion Energy International Inc.





Aktienstruktur





Ausführliche Hintergrund-Infos zu Trillion Energy International Inc.

Ausführliche Informationen zu den Öl- und Gas-Aktien von Trillion Energy International Inc. (ISIN US89621V1035 / WKN A2PGSE, Ticker: 3P2N, CNX: TCF) finden Sie auf der

offiziellen Unternehmens-Website:



https://trillionenergy.com







Risiken

Die Aktien unseres Öl- und Gas-Aktientips Trillion Energy International Inc. sind in der höchsten denkbaren Risikoklasse für Aktien gelistet. Den großen Chancen stehen daher auch erhebliche Risiken gegenüber. Wer in börsennotierte Explorer investiert, der sollte für den schlimmsten Fall auch mit einem möglichen Totalverlust rechnen.



Der Öl- und Gas Explorer Trillion Energy International Inc. befindet sich noch in einem sehr frühen Unternehmensstadium und generiert derzeit noch keine Umsätze. Scheitert das Management mit seinem Businessplan, dann droht schlimmstenfalls der Totalverlust für die Aktionäre der Trillion Energy International Inc



Trillion Energy International Inc. ist in hohem Maße von der künftigen Entwicklung des Öl- und Gaspreises abhängig. Sollte der Öl- und Gaspreis an Wert verlieren, so könnte dies die wirtschaftliche Machbarkeit der Projekte von Trillion Energy International Inc. gefährden. Sollte sich der Öl- und Gaspreis nachhaltig negativ entwickeln, dann würde den Aktionären von Trillion Energy International Inc. im schlimmsten Fall der Totalverlust drohen.



Metallische Ressourcen sind noch keine Reserven. Ressourcen der Kategorie "Inferred Resources" sind der Teil einer Ressource für die die Tonnage, der Metallgrad und der Metallgehalt mit einem niedrigen Wahrscheinlichkeits-Level bestimmt werden kann. Die Ressource der Kategorie "Inferred" ist abgeleitet von geologischer Evidenz und basiert auf Vermutungen und ist nicht final verifiziert. Die Ressource der Kategorie "Inferred" basiert auf geeigneten geologischen Techniken mit begrenzter oder unsicherer Qualität und Verlässlichkeit. Ressourcen der Kategorie "Indicated Ressources" sind einfache ökonomische Metallvorkommen basierend auf Proben mit einem begründeten Wahrscheinlichkeits-Level hinsichtlich dem enthaltenen Metall, Metallgrad und der Tonnage. Zur Wandlung von Ressourcen in Reserven sind weitere umfangreiche und teure geologische Arbeiten wie Bohrmaßnahmen und eine Machtbarkeitsstudie erforderlich. Gelingt die Wandlung von Ressourcen in Reserven nicht, dann könnten sich die Metallvorkommen ökonomisch gesehen schlimmstenfalls als wertlos erweisen.



Als Explorations-Unternehmen ist Trillion Energy International Inc. in einem hochriskanten Geschäftsfeld tätig. Gelingt es Trillion Energy International Inc. nicht ein geeignetes Öl- und Gasvorkommen zu erschließen oder scheitert die Realisierung der Minen-Projekte an der mangelnden wirtschaftlichen Machbarkeit, dann droht den Aktionären der Trillion Energy International Inc. im schlimmsten Fall der Totalverlust.



Börse ist keine Einbahnstraße. Ein Investment in Aktien unterliegt grundsätzlich starken Kursschwankungen. Wo Chancen sind, da sind auch Risiken. Die Aktien der Trillion Energy International Inc. unterliegen wie jede Aktie dem Kursänderungsrisiko. Im schlimmsten Fall droht den Aktionären der Trillion Energy International Inc. wie jedem anderen Aktionär auch der Totalverlust.



Das Investment in die Aktien der Trillion Energy International Inc. unterliegt wie jedes unternehmerische Investment und jede Aktieninvestition dem unternehmerischen Risiko. Somit droht bei Nicht-Erreichung der Geschäftsziele im schlimmsten Fall die Insolvenz und damit der Totalverlust für das Aktieninvestment.



Risiken und Ungewissheiten Trillion Energy International Inc. betreffend beinhalten wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, behördliche, umwelttechnische und technologische Faktoren, die die Betriebe von Trillion Energy International Inc. , die Märkte, die Produkte und die Preise beeinflussen könnten. Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich unterscheiden könnten, beinhalten die Fehlinterpretation von Daten; dass Trillion Energy International Inc. nicht in der Lage sein könnten, erforderliches Equipment oder Arbeitskräfte zu erhalten; dass Trillion Energy International Inc. nicht in der Lage sein könnte, ausreichend Kapital aufzubringen, um die beabsichtigten Explorationen durchzuführen; dass Trillion Energy International Inc. Anträge für Bohrgenehmigungen abgelehnt werden; dass Trillion Energy International Inc. Wetter- oder Logistikprobleme oder andere Risiken von den Explorationen abhalten könnten; dass das Equipment nicht so funktionieren könnte wie erwartet; dass die genaue Datenanalyse in der Tiefe nicht möglich sein könnte; dass die Ergebnisse, die Trillion Energy International Inc. oder andere an einem bestimmten Standort gefunden haben, nicht notwendigerweise einen Hinweis auf größere Gebiete auf dem Grundstück von Trillion Energy International Inc. darstellen; dass Trillion Energy International Inc. Umweltprogramme nicht rechtzeitig bzw. überhaupt abschließen könnte; dass die Marktpreise nicht die kommerziellen Produktionskosten rechtfertigen könnten; und dass es trotz viel versprechender Daten keine kommerziell förderbare Mineralisierung auf den Grundstücken von Trillion Energy International Inc. geben könnte.



Diese Publikation enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen, die durch Formulierungen wie 'erwarten', 'wollen', 'antizipieren', 'beabsichtigen', 'planen', 'glauben', 'anstreben', 'einschätzen', 'werden' oder ähnliche Begriffe erkennbar sind. Solche vorausschauenden Aussagen beruhen auf den heutigen heutigen Erwartungen und bestimmten Annahmen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen können. Die von der Trillion Energy International Inc. tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. Die Trillion Energy International Inc. und die aktiencheck.de AG übernehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren.



Zu den weiteren Risiken lesen Sie bitte auch unbedingt unseren nachfolgenden Disclaimer.





Interessenkonflikte

Die aktiencheck.de AG und mit ihr verbundene Unternehmen haben mit der gegenständlichen Gesellschaft Trillion Energy International Inc. eine kostenpflichtige Vereinbarung zur Erstellung der redaktionellen Besprechung getroffen.



Bei den Veröffentlichungen von AC Research handelt es sich ausdrücklich nicht um Finanzanalysen. Vielmehr sind die Besprechungen von Aktien als Vorstellungen rein werblichen Charakters zu werten.



Die Auftraggeber und/oder deren Mitarbeiter und/oder deren Auftraggeber sind Aktionäre der Trillion Energy International Inc. Es besteht also ein Interessenkonflikt nach §34 WpHG auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.



Ferner geben wir zu bedenken, dass die Auftraggeber dieser Studie und andere Aktionäre in naher Zukunft beabsichtigen, sich von eigenen Aktienbeständen in der Trillion Energy International Inc. zu trennen und damit von steigenden Kursen der Aktie profitieren werden. Auch hieraus ergibt sich ein entsprechender Interessenkonflikt.



Wir gehen davon aus, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Researchfirmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zu einer symmetrischen Informations-/ und Meinungsgenerierung kommen.



Weder der Redakteur noch ein Mitglied des Haushalts des Redakteurs der aktiencheck.de AG besitzen Wertpapiere der besprochenen Gesellschaft.





"> Disclaimer

Diese Publikation wurde durch Herrn Stefan Lindam, Vorstand und Redakteur der aktiencheck.de AG, erstellt. Die hierin geäußerten Ansichten stellen ausschließlich die Ansichten des Redakteurs und der aktiencheck.de AG dar. Die aktiencheck.de AG ist nicht berechtigt, eine Zusicherung oder Gewähr im Namen der Trillion Energy International Inc. oder anderer in dieser Publikation genannter Unternehmen abzugeben, noch dürfen in diesem Dokument enthaltene Informationen oder Meinungen als von Trillion Energy International Inc. autorisiert oder gebilligt angesehen werden. Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen und Meinungen können ohne vorherige Ankündigung jederzeit geändert werden.



Die gilt insbesondere auch für die in dieser Publikation zitierten Äußerungen der Aktienanalysten und Öl- und Gasanalysten. Für die Aktualität der von den Aktienanalysten und Öl- und Gasanalysten getätigten Aussagen und deren Kursziele kann keine Gewähr übernommen werden. Die Aktienanalysten und Öl- und Gasanalysten können ihre Meinung jederzeit ändern. Eine Haftung für die hier wiedergegebenen Aussagen der Aktienanalysten und Öl- und Gasanalysten kann daher nicht übernommen werden.



Diese Publikation stellt nur die persönliche Meinung des Redakteurs dar und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich.



Die aktiencheck.de AG und mit ihr verbundene Unternehmen haben mit der gegenständlichen Gesellschaft eine kostenpflichtige Vereinbarung zur Erstellung der redaktionellen Besprechung getroffen. Der Auftraggeber und deren Mitarbeiter sind Aktionäre der Trillion Energy International Inc. Es besteht also ein Interessenkonflikt nach §34 WpHG auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.



Weder der Redakteur noch ein Mitglied des Haushalts des Redakteurs der aktiencheck.de AG besitzen Wertpapiere der besprochenen Gesellschaft.



Diese Publikation stellt kein Verkaufsangebot für Wertpapiere dar und ist nicht Teil eines solchen und keine Aufforderung für ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren und ist nicht in diesem Sinne auszulegen; noch darf sie oder ein Teil davon als Grundlage für einen verbindlichen Vertrag, welcher Art auch immer, dienen oder in einem solchen Zusammenhang als verlässlich herangezogen werden. Eine Entscheidung im Zusammenhang mit einem voraussichtlichen Verkaufsangebot für Wertpapiere von der Trillion Energy International Inc. sollte ausschließlich auf der Grundlage von Informationen in Prospekten oder Angebotsrundschreiben getroffen werden, die in Zusammenhang mit einem solchen Angeboten herausgegeben werden.



Die Verfasser dieser Publikation stützen sich auf als zuverlässig und genau geltende Quellen und haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten Fakten und dargestellten Meinungen angemessen und zutreffend sind. Gleichwohl sind die in diesem Dokument enthaltenen Informationen von der aktiencheck.de AG nicht gesondert geprüft worden, daher übernimmt die aktiencheck.de AG für die Angemessenheit, Genauigkeit, Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Informationen und Meinungen sowie für Übersetzungsfehler keine Haftung oder Gewährleistung - weder ausdrücklich noch stillschweigend. Für unvollständige oder falsch wiedergegebene Meldungen sowie für redaktionelle Versehen in Form von Schreibfehlern, Übersetzungsfehlern, falschen Kursangaben o.ä. wird ebenfalls keine Haftung übernommen. Wir übernehmen auch keine Garantie dafür, dass der angedeutete Ertrag oder die angedeuteten Kursziele erreicht werden. Weder die aktiencheck.de AG noch die Trillion Energy International Inc. übernehmen eine Haftung für Schäden, die auf Grund der Nutzung dieses Dokumentes oder seines Inhaltes oder auf andere Weise in diesem Zusammenhang entstehen. Wir geben zu bedenken, dass Investments in Aktien grundsätzlich mit Risiken verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.



Diese Dokumentation ist Ihnen lediglich zur Information zugegangen. Sie darf zu keinem Zweck vollständig oder teilweise nachgedruckt, vervielfältigt, veröffentlicht oder an andere Personen weitergegeben werden.



Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nur in solche Staaten verbreitet werden, in denen dies nach den jeweils anwendbaren Rechtsvorschriften zulässig ist. Personen, die in den Besitz dieser Information gelangt sind, haben sich über die dort geltenden Rechtsvorschriften zu informieren und diese zu befolgen. Der direkte oder indirekte Vertrieb dieses Dokuments in die Vereinigten Staaten, Großbritannien, Kanada oder Japan ist untersagt.



Diese Publikation darf, sofern sie im UK vertrieben wird, nur solchen Personen zugänglich gemacht werden, die im Sinne des Financial Services Act 1986 als ermächtigt oder befreit gelten, oder Personen gemäß Definition in § 9 (3) des Financial Services Act (Investment Advertisement) (Exemptions) Erlass 1988 (in geänderter Fassung), und darf anderen Personen oder Personengruppen weder direkt noch indirekt übermittelt werden. Diese Publikation oder Exemplare davon dürfen weder direkt noch indirekt in die USA oder an US-Amerikaner übermittelt werden. Diese Publikation oder Exemplare davon dürfen nicht nach Kanada ausgeführt, noch in Kanada oder an kanadische Personen verteilt werden, es sei denn, einschlägige Regularien seien anwendbar und würden dies erlauben. Diese Publikation oder Exemplare davon dürfen weder nach Japan ausgeführt werden noch in Japan oder an japanische Staatsbürger, die außerhalb Japans leben, verteilt werden. Personen, die diese Publikation erhalten, sollten sich über alle Einschränkungen informieren und diese beachten. Werden diese Restriktionen nicht beachtet, kann dies als Verstoß gegen US-amerikanische oder kanadische Wertpapiergesetze oder die Wertpapiergesetze anderer Gerichtsbarkeiten oder Länder gewertet werden.



Durch Annahme dieser Publikation unterwerfen Sie sich den vorgenannten Beschränkungen.



Ohne unser Obligo. Wir behalten uns vor, unsere Einschätzung jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Vervielfältigungen, insbesondere Kopien und Nachdrucke, sind nur mit schriftlicher Genehmigung der aktiencheck.de AG gestattet. Die Weiterverbreitung in elektronischen Medien ist nur nach vorheriger Absprache mit dem Herausgeber gestattet. Diese Publikation stützt sich in ihrer Berichterstattung auf eigene Einschätzungen. Beiträge von Gastautoren werden kenntlich gemacht. Als Quellen dienen internationale Nachrichtenagenturen, Zeitungen und Zeitschriften, eigene Recherchen, Veranstaltungen und Unternehmensgespräche. Trotz sorgfältiger Prüfung übernimmt die aktiencheck.de AG keine Haftung für Verzögerungen, Irrtümer, Unterlassungen oder Übersetzungsfehler. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Vor einer Wertpapierdisposition wenden Sie sich bitte an Ihren Bankberater oder Vermögensverwalter. (25.08.2020/ac/a/a)



Impressum



Bildnachweis: www.shutterstock.com





Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Redaktionelle Besprechung, erstellt von der aktiencheck.de AG.

Die aktiencheck.de AG hat eine kostenpflichtige Vereinbarung zur Erstellung dieser redaktionellen Besprechung getroffen.





Vancouver (www.aktiencheck.de, Anzeige)Unser neuer Turkish Oil and Gas Hot Stock Trillion Energy International Inc. (ISIN US89621V1035 / WKN A2PGSE, Ticker: 3P2N, CNX: TCF) meldet heute Morgen die Entdeckung des größten Erdgasfeldes im Schwarzen Meer und eines der größten Erdgasfelder in Europa Nahe seines SASB-Gasfeldes vor der Türkei. Türkische Beamte schätzen die in einer Tiefe von rund 3.500 Metern entdeckten Erdgas-Reserven auf sensationelle 9 TCF (Trillion Cubic Feed). Die Aktien unseres Oil and Gas Hot Stock Trillion Energy International Inc. haben zudem bei riesigen Handelsumsätzen den kurzfristigen Abwärtstrend kraftvoll nach oben durchstoßen und damit für ein massives Kaufsignal der Chartanalyse gesorgt. Unser Türkischer Öl und Gas Aktientip hat erst kürzlich den sensationellen Anstieg seiner Erdölreserven um kolossale 1.433% von 342.000 BOE (Barrel Öl Äquivalent) auf 4.901.000 BOE gemeldet. Das entspricht einem Marktwert von 132,8 Mio. USD (119 Mio. EUR) - das ist rund 21 mal so viel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Öl- und Gas Aktientips Trillion Energy International Inc. Mit der nun gemeldeten Entdeckung des größten Erdgasfeldes im Schwarzen Meer erwarten die Top-Geologen unseres Türkischen Öl und Gas Aktientips Trillion Energy International Inc. noch sehr viel größere Erdgas-Ressourcen in den tieferen Ebenen unterhalb des in einer Tiefe von rund 1.200 Metern gelegenen SASB-Gasfeldes. "Angesichts der jüngsten Entdeckung durch unseren Partner TPAO planen wir, die geologischen Trends in den tieferen Zonen von SASB zu bewerten, um zu versuchen, eine ähnliche Geologie zu identifizieren. Seismische Hinweise deuten auf Anomalien hin, die eine weitere Bewertung rechtfertigen, wenn wir ein geologisches Modell für potenziell unentdecktes Tiefgas entwickeln wollen. Unsere Lizenzrechte erstrecken sich tiefer in das SASB-Feld als das, was wir bisher gebohrt haben." Unser neuer Türkischer Öl und Gas Aktientip Trillion Energy International Inc. verfügt schon jetzt über Erdgasreserven in Höhe von 1,26 USD (1,07 EUR) pro Aktie - das ist rund 18 mal soviel als der aktuelle Aktienkurs unseres Türkischen Öl und Gas Aktientips Trillion Energy International Inc. Über 608 Mio. USD wurden bereits in die Erschließung des riesigen Erdgasfeldes SASB im Schwarzen Meer investiert. Das ist 98 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Oil and Gas Hot Stock Trillion Energy International Inc. 41 Milliarden Kubikfuß (BCF) Erdgas wurden bereits gefördert. Das Team unseres Türkischen Öl und Gas Aktientips Trillion Energy International Inc. wird von Börsenstar Art Halleran geleitet, dem Gründer von Canacol Energy Ltd. (TSX:CNE). Canacol Energy Ltd wird an der Börse derzeit mit 3,53 CAD$ (2,29 EUR) gehandelt - das ist rund 38 mal soviel als der aktuelle Aktienkurs unseres Turkish Oil and Gas Hot Stock Trillion Energy International Inc. Das dürfte jedoch erst der Anfang gewesen sein. Unser Türkischer Öl und Gas Aktientip Trillion Energy International Inc. plant den Ausbau seines Anteils an dem riesigen SASB-Gasfeld von 49% auf 100%. Ein extensives Bohrprogramm soll in den kommenden Wochen für reichlich positiven News-flow und ein substantielles Upgrade der Öl- und Gas-Reserven unseres Turkish Oil and Gas Hot Stock Trillion Energy International Inc. sorgen. Unser Öl und Gas Aktientip Trillion Energy International Inc. erwartet für das SASB Öl- und Gas-Projekt Umsätze zwischen 500 Mio. USD und einer Milliarde USD sowie einen operativen Gewinn (EBITA) von 225 Mio. USD in Phase III und 538 Mio USD in Phase IV. Vor dem Hintergrund erscheint unser Öl und Gas Aktientip Trillion Energy International Inc. mit seinem mickrigen Börsenwert von nur 5,26 Mio. EUR massiv unterbewertet. Die Zahl aktiver türkischstämmiger Investoren in der Aktien-Community ist groß. Schon oft wurden wir nach guten Türkischen Aktientips gefragt. Mit unserer neuen 716% Oil and Gas Hot Stock Trillion Energy International Inc. können wir dem großen Wunsch nach einem guten Türkischen Aktientip endlich nachkommen. Mutigen und risikobereiten Investoren winkt jetzt eine Aktienchance von bis zu 567% mit den Aktien unseres Turkish Oil and Gas Hot Stock Trillion Energy International Inc. (ISIN US89621V1035 / WKN A2PGSE, Ticker: 3P2N, CNX: TCF).Unser Türkischer Öl- und Gas Aktientip 2020 Trillion Energy International Inc. hat eines der größten Erdgasfelder im Schwarzen Meer entdeckt. 41 Milliarden Kubikfuß (BCF) Erdgas wurden bereits gefördert. Unser neuer Türkischer Öl und Gas Aktientip Trillion Energy International Inc. verfügt überErdgasreserven in Höhe von 1,26 USD (1,07 EUR) pro Aktie - das ist rund 18 mal soviel als der aktuelle Aktienkurs unseres Türkischen Öl und Gas Aktientips Trillion Energy International Inc.Unser Turkish Öl und Gas Hot Stock 2020 Trillion Energy International Inc. sorgt mit dem sensationellen Anstieg seiner Erdölreserven um kolossale 1.433% von 342.000 BOE (Barrel Öl Äquivalent) auf 4.901.000 BOE für einen Paukenschlag. Das entspricht einem Marktwert von 132,8 Mio. USD (119 Mio. EUR) - das ist rund 28 mal so viel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Öl- und Gas Aktientips Trillion Energy International Inc.Kolossale 608 Mio. USD wurden bereits in das SASB Erdgas-Projekt unseres türkischen Öl- und Gas Aktientips 2020 Trillion Energy International Inc. investiert. Das ist 98 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Öl und Gas Hot Stock Trillion Energy International Inc. 41 Milliarden Kubikfuß (BCF) Erdgas wurden bereits gefördert.Unser Türkischer Öl- und Gas Aktientip 2020 Trillion Energy International Inc. verfügt über ein sehr erfahrenes Top-Managementteam mit exzellentem Track Record. Das Team unseres Türkischen Öl und Gas Aktientips Trillion Energy International Inc. wird von Börsenstar Art Halleran geleitet, dem Gründer von Canacol Energy Ltd. (TSX:CNE). Canacol Energy Ltd wird an der Börse derzeit mit 3,53 CAD$ (2,29 EUR) gehandelt - das ist rund 49 mal soviel als der aktuelle Aktienkurs unseres Turkish Öl und Gas Hot Stock Trillion Energy International Inc. Verpassen Sie jetzt nicht den nächsten Deal von Börsenstar Art Halleran.Unser Öl und Gas Aktientip Trillion Energy International Inc. erwartet für das SASB Öl- und Gas-Projekt Umsätze zwischen 500 Mio. USD und einer Milliarde USD sowie einen operativen Gewinn (EBITA) von 225 Mio. USD in Phase III und 538 Mio USD in Phase IV. Vor dem Hintergrund erscheint unser Öl und Gas Aktientip Trillion Energy International Inc. mit seinem mickrigen Börsenwert von nur 5,26 Mio. EUR massiv unterbewertet.Wir bekräftigen daher unsere Einschätzung "Strong Outperformer" für unseren Türkischen Öl- und Gas-Aktientip Trillion Energy International Inc. Das Kursziel auf Sicht von 12 Monaten veranschlagen wir für unseren Turkish Öl und Gas Hot Stock Trillion Energy International Inc. zunächst auf 0,20 EUR. Das entspricht einer Aktienchance von 233% für mutige und risikobereite Investoren mit den Aktien unseres Türkischen Öl- und Gas Aktientips Trillion Energy International Inc. Auf Sicht von 24 Monaten halten wir ein Kursziel von 0,40 EUR für unseren Türkischen Öl- und Gas Aktientip Trillion Energy International Inc. für realistisch. Das entspricht einer Aktienchance von bis zu 567% mit unserem Turkish Öl und Gas Hot Stock Trillion Energy International Inc.Unser Türkischer Öl- und Gas Aktientip 2020 Trillion Energy International Inc. (ISIN US89621V1035 / WKN A2PGSE, Ticker: 3P2N, CNX: TCF) hat eines der größten Erdgasfelder im Schwarzen Meer entdeckt. Über 608 Mio. USD wurden bereits in die Erschließung des riesigen Erdgasfeldes SASB im Schwarzen Meer investiert. Das ist 98 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Öl und Gas Hot Stock Trillion Energy International Inc. 41 Milliarden Kubikfuß (BCF) Erdgas wurden bereits gefördert. Erst kürzlich meldete unser Türkischer Öl und Gas Aktientip den sensationellen Anstieg seiner Erdölreserven um kolossale 1.433% von 342.000 BOE (Barrel Öl Äquivalent) auf 4.901.000 BOE. Das entspricht einem Marktwert von 132,8 Mio. USD (119 Mio. EUR) - das ist rund 28 mal so viel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Öl- und Gas Aktientips Trillion Energy International Inc. Unser neuer Türkischer Öl und Gas Aktientip Trillion Energy International Inc. verfügt überErdgasreserven in Höhe von 1,26 USD (1,07 EUR) pro Aktie - das ist rund 18 mal soviel als der aktuelle Aktienkurs unseres Türkischen Öl und Gas Aktientips Trillion Energy International Inc. Das dürfte jedoch erst der Anfang gewesen sein. Unser Türkischer Öl und Gas Aktientip Trillion Energy International Inc. plant den Ausbau seines Anteils an dem riesigen SASB-Gasfeld von 49% auf 100%. Ein extensives Bohrprogramm soll in den kommenden Wochen für reichlich positiven News-flow und ein substantielles Upgrade der Öl- und Gas-Reserven unseres Turkish Öl und Gas Hot Stock Trillion Energy International Inc. sorgen. Mutigen und risikobereiten Investoren winkt jetzt eine Aktienchance von bis zu 567% mit den Aktien unseres Turkish Öl und Gas Hot Stock Trillion Energy International Inc. (ISIN US89621V1035 / WKN A2PGSE, Ticker: 3P2N, CNX: TCF).Unser Turkish Öl und Gas Hot Stock 2020 Trillion Energy International Inc. (ISIN US89621V1035 / WKN A2PGSE, Ticker: 3P2N, CNX: TCF) sorgt mit dem sensationellen Anstieg seiner Erdölreserven um kolossale 1.433% von 342.000 BOE (Barrel Öl Äquivalent) auf 4.901.000 BOE für einen Paukenschlag. Das entspricht einem Marktwert von 132,8 Mio. USD (119 Mio. EUR) - das ist rund 28 mal so viel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Öl- und Gas Aktientips Trillion Energy International Inc.Höhepunkte des GLJ-Reserveberichts:Die nachgewiesenen und wahrscheinlichen und möglichen P3-Reserven stiegen um sensationelle 1.433% von 342.000 BOE (2018) auf 4.901.000 BOE (2019; einschließlich Zugabe von 27,5 BCF Gas). Der Barwert der P3 Reserven (NPV) stieg um unglaubliche 1.992% von 6,9 Mio. USD auf 132,8 Mio. USD. Die nachgewiesenen und wahrscheinlichen P2 Reserven stiegen um beeindruckende 1.128% von 284.000 BOE (2018) auf 3.205.000 BOE (2019). Der Barwert der P2 Reserven (NPV) stieg um 1.304% von 6,04 Mio. USD auf 79,5 Mio. USDDie Gasreserven unseres Öl und Gas Aktientips Trillion Energy International Inc. stiegen um 755% von 223.000 BOE (2018) auf 1.683.000 BOE (2019). Der Barwert der P1 Reserven stieg um stattliche 781% von von 4,97 Mio. USD auf 38,86 Mio. USD.Das dürfte jedoch erst der Anfang gewesen sein. Unser Türkischer Öl und Gas Aktientip Trillion Energy International Inc. plant den Ausbau seines Anteils an dem riesigen SASB-Gasfeld von 49% auf 100%. Ein extensives Bohrprogramm soll in den kommenden Wochen für reichlich positiven News-flow und ein substantielles Upgrade der Öl- und Gas-Reserven unseres Turkish Öl und Gas Hot Stock Trillion Energy International Inc. sorgen. Mutigen und risikobereiten Investoren winkt jetzt eine Aktienchance von bis zu 567% mit den Aktien unseres Turkish Öl und Gas Hot Stock Trillion Energy International Inc. (ISIN US89621V1035 / WKN A2PGSE, Ticker: 3P2N, CNX: TCF).Kolossale 608 Mio. USD wurden bereits in das SASB Erdgas-Projekt unseres türkischen Öl- und Gas Aktientips 2020 Trillion Energy International Inc. (ISIN US89621V1035 / WKN A2PGSE, Ticker: 3P2N, CNX: TCF) investiert. Das ist 98 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Öl und Gas Hot Stock Trillion Energy International Inc. 41 Milliarden Kubikfuß (BCF) Erdgas wurden bereits gefördert.• Die 100%ige Tochtergesellschaft PPETL von Trillion investierte 186 Mio. USD der gesamten Investitionskosten von 608 Mio. USD• Von 2007 bis 2012 errichtete umfangreiche Infrastruktur, einschließlich: 23 Brunnen, Gaspipelines, Gasaufbereitungsanlagen und Offshore-Plattformen• 41 BCF Gas, das bisher aus dieser Investition gewonnen wurde• Seit 2012 hat keine Reinvestition / Entwicklung stattgefunden. Für das Projekt müssen nun weitere Investitionskosten für die Phasen III und IV aufgewendet werdenDie Gesamtinvestition für die Phasen III und IV betragen 140 Mio. USD. Derzeit IST unser Öl und Gas Hot Stock Trillion Energy International Inc. für 49% dieser Summe = 68,7 Mio. USD verantwortlich.• DAS ERFORDERLICHE TATSÄCHLICHE KAPITAL IST VIEL NIEDRIGER = 26,7 Mio. USD (für 49%), der Rest der Entwicklung. Die Kosten werden durch den Cashflow aus der Produktion bezahlt, der in den ersten 18 Monaten in Betrieb genommen wurde, und die Entwicklung erfolgt über einen Zeitraum von 2 Jahren• PHASE III / IV-ENTWICKLUNGSKOSTEN ENTHALTEN: 14 neue Bohrlöcher, Unterwasseranbindungen an vorhandene Plattformen und Wiederauffüllungen bestehender Produktionsbohrlöcher• POTENZIELLER EINNAHMENSTREAM basierend auf 116 BCF über die Laufzeit des Projekts (100% Zinsen) könnte 1 Mrd. USD überschreitenDas dürfte jedoch erst der Anfang gewesen sein. Unser Türkischer Öl und Gas Hot Stock Trillion Energy International Inc. plant den Ausbau seines Anteils an dem riesigen SASB-Gasfeld von 49% auf 100%. Ein extensives Bohrprogramm soll in den kommenden Wochen für reichlich positiven News-flow und ein substantielles Upgrade der Öl- und Gas-Reserven unseres Turkish Öl und Gas Hot Stock Trillion Energy International Inc. sorgen. Mutigen und risikobereiten Investoren winkt jetzt eine Aktienchance von bis zu 567% mit den Aktien unseres Turkish Öl und Gas Hot Stock Trillion Energy International Inc. (ISIN US89621V1035 / WKN A2PGSE, Ticker: 3P2N, CNX: TCF).Für das laufende Jahr 2020 plant unser Öl und Gas Aktientip Trillion Energy International Inc. möglicherweise die Übernahme der verbleibenden 51% an dem SASB Erdgas-Projekt, um die Gesamtbeteiligung auf 100% zu erhöhen. Zudem sollen die Investitionskosten für die Phasen III und IV unter Dach und Fach gebracht werden. Das Entwicklungsprogramm soll abgeschlossen werden.Ein extensives Bohrprogramm soll in den kommenden Wochen für reichlich positiven News-flow und ein substantielles Upgrade der Öl- und Gas-Reserven unseres Turkish Öl und Gas Hot Stock Trillion Energy International Inc. sorgen. Mutigen und risikobereiten Investoren winkt jetzt eine Aktienchance von bis zu 567% mit den Aktien unseres Turkish Öl und Gas Hot Stock Trillion Energy International Inc. (ISIN US89621V1035 / WKN A2PGSE, Ticker: 3P2N, CNX: TCF).Unser Türkischer Öl- und Gas Aktientip 2020 Trillion Energy International Inc. (ISIN US89621V1035 / WKN A2PGSE, Ticker: 3P2N, CNX: TCF) verfügt über ein sehr erfahrenes Top-Managementteam mit exzellentem Track Record. Das Team unseres Türkischen Öl und Gas Aktientips Trillion Energy International Inc. wird von Börsenstar Art Halleran geleitet, dem Gründer von Canacol Energy Ltd. (TSX:CNE). Canacol Energy Ltd wird an der Börse derzeit mit 3,53 CAD$ (2,29 EUR) gehandelt - das ist rund 49 mal soviel als der aktuelle Aktienkurs unseres Turkish Öl und Gas Hot Stock Trillion Energy International Inc.Dr. Halleran ist seit dem 4. Oktober 2011 als Direktor des Unternehmens tätig. Er hat einen Doktortitel in Geologie der Universität von Calgary und verfügt über 38 Jahre Erfahrung in der Exploration und Entwicklung von Erdöl. Seine internationale Erfahrung umfasst Länder wie Kanada, Kolumbien, Ägypten, Indien, Guinea, Sierra Leone, Sudan, Suriname, Chile, Brasilien, Bulgarien, Türkei, Pakistan, Peru, Tunesien, Trinidad Tobago, Argentinien, Ecuador und Guyana. Dr. Halleran's hat für Petro-Canada, Chevron, Rally Energy, Canacol Energy und United Hydrocarbon International Corp. gearbeitet. 2007 gründete Dr. Halleran Canacol Energy Ltd. (TSX:CNE), ein Unternehmen mit Explorations- und Entwicklungsaktivitäten für Erdöl und Erdgas in Kolumbien, Brasilien und Guyana (TSX: CNE, 4,25 USD; Marktbewertung von 750 Mio. CND zum 15. Oktober 2019), ein Unternehmen, das in Kolumbien eine Milliarden-Dollar-Erdgasentdeckung gemacht hat.Unser neuer Turkish Oil and Gas Hot Stock Trillion Energy International Inc. (ISIN US89621V1035 / WKN A2PGSE, Ticker: 3P2N, CNX: TCF) meldet heute Morgen die Entdeckung des größten Erdgasfeldes im Schwarzen Meer und eines der größten Erdgasfelder in Europa Nahe seines SASB-Gasfeldes vor der Türkei. Türkische Beamte schätzen die in einer Tiefe von rund 3.500 Metern entdeckten Erdgas-Reserven auf sensationelle 9 TCF (Trillion Cubic Feed). Die Aktien unseres Oil and Gas Hot Stock Trillion Energy International Inc. haben zudem bei riesigen Handelsumsätzen den kurzfristigen Abwärtstrend kraftvoll nach oben durchstoßen und damit für ein massives Kaufsignal der Chartanalyse gesorgt. Unser Türkischer Öl und Gas Aktientip hat erst kürzlich den sensationellen Anstieg seiner Erdölreserven um kolossale 1.433% von 342.000 BOE (Barrel Öl Äquivalent) auf 4.901.000 BOE gemeldet. Das entspricht einem Marktwert von 132,8 Mio. USD (119 Mio. EUR) - das ist rund 21 mal so viel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Öl- und Gas Aktientips Trillion Energy International Inc. Mit der nun gemeldeten Entdeckung des größten Erdgasfeldes im Schwarzen Meer erwarten die Top-Geologen unseres Türkischen Öl und Gas Aktientips Trillion Energy International Inc. noch sehr viel größere Erdgas-Ressourcen in den tieferen Ebenen unterhalb des in einer Tiefe von rund 1.200 Metern gelegenen SASB-Gasfeldes. "Angesichts der jüngsten Entdeckung durch unseren Partner TPAO planen wir, die geologischen Trends in den tieferen Zonen von SASB zu bewerten, um zu versuchen, eine ähnliche Geologie zu identifizieren. Seismische Hinweise deuten auf Anomalien hin, die eine weitere Bewertung rechtfertigen, wenn wir ein geologisches Modell für potenziell unentdecktes Tiefgas entwickeln wollen. Unsere Lizenzrechte erstrecken sich tiefer in das SASB-Feld als das, was wir bisher gebohrt haben." Unser neuer Türkischer Öl und Gas Aktientip Trillion Energy International Inc. verfügt schon jetzt über Erdgasreserven in Höhe von 1,26 USD (1,07 EUR) pro Aktie - das ist rund 18 mal soviel als der aktuelle Aktienkurs unseres Türkischen Öl und Gas Aktientips Trillion Energy International Inc. Über 608 Mio. USD wurden bereits in die Erschließung des riesigen Erdgasfeldes SASB im Schwarzen Meer investiert. Das ist 98 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Oil and Gas Hot Stock Trillion Energy International Inc. 41 Milliarden Kubikfuß (BCF) Erdgas wurden bereits gefördert. Das Team unseres Türkischen Öl und Gas Aktientips Trillion Energy International Inc. wird von Börsenstar Art Halleran geleitet, dem Gründer von Canacol Energy Ltd. (TSX:CNE). Canacol Energy Ltd wird an der Börse derzeit mit 3,53 CAD$ (2,29 EUR) gehandelt - das ist rund 38 mal soviel als der aktuelle Aktienkurs unseres Turkish Oil and Gas Hot Stock Trillion Energy International Inc. Das dürfte jedoch erst der Anfang gewesen sein. Unser Türkischer Öl und Gas Aktientip Trillion Energy International Inc. plant den Ausbau seines Anteils an dem riesigen SASB-Gasfeld von 49% auf 100%. Ein extensives Bohrprogramm soll in den kommenden Wochen für reichlich positiven News-flow und ein substantielles Upgrade der Öl- und Gas-Reserven unseres Turkish Oil and Gas Hot Stock Trillion Energy International Inc. sorgen. Unser Öl und Gas Aktientip Trillion Energy International Inc. erwartet für das SASB Öl- und Gas-Projekt Umsätze zwischen 500 Mio. USD und einer Milliarde USD sowie einen operativen Gewinn (EBITA) von 225 Mio. USD in Phase III und 538 Mio USD in Phase IV. Vor dem Hintergrund erscheint unser Öl und Gas Aktientip Trillion Energy International Inc. mit seinem mickrigen Börsenwert von nur 5,26 Mio. EUR massiv unterbewertet. Die Zahl aktiver türkischstämmiger Investoren in der Aktien-Community ist groß. Schon oft wurden wir nach guten Türkischen Aktientips gefragt. Mit unserer neuen 716% Oil and Gas Hot Stock Trillion Energy International Inc. können wir dem großen Wunsch nach einem guten Türkischen Aktientip endlich nachkommen. Mutigen und risikobereiten Investoren winkt jetzt eine Aktienchance von bis zu 567% mit den Aktien unseres Turkish Oil and Gas Hot Stock Trillion Energy International Inc. (ISIN US89621V1035 / WKN A2PGSE, Ticker: 3P2N, CNX: TCF).Unser Türkischer Öl- und Gas Aktientip 2020 Trillion Energy International Inc. hat eines der größten Erdgasfelder im Schwarzen Meer entdeckt. 41 Milliarden Kubikfuß (BCF) Erdgas wurden bereits gefördert. Unser neuer Türkischer Öl und Gas Aktientip Trillion Energy International Inc. verfügt überErdgasreserven in Höhe von 1,26 USD (1,07 EUR) pro Aktie - das ist rund 18 mal soviel als der aktuelle Aktienkurs unseres Türkischen Öl und Gas Aktientips Trillion Energy International Inc.Unser Turkish Öl und Gas Hot Stock 2020 Trillion Energy International Inc. sorgt mit dem sensationellen Anstieg seiner Erdölreserven um kolossale 1.433% von 342.000 BOE (Barrel Öl Äquivalent) auf 4.901.000 BOE für einen Paukenschlag. Das entspricht einem Marktwert von 132,8 Mio. USD (119 Mio. EUR) - das ist rund 28 mal so viel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Öl- und Gas Aktientips Trillion Energy International Inc.