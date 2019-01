NASDAQ-Aktienkurs Amarin-Aktie:

Kurzprofil Amarin:



Amarin Corp. plc (ISIN: US0231112063, WKN: A0NBNG, Ticker-Symbol: EH3A, NASDAQ-Ticker-Symbol: AMRN) ist ein schnell wachsendes, innovatives Pharmaunternehmen, das sich auf die Entwicklung von Therapeutika zur Verbesserung der kardiovaskulären Gesundheit konzentriert. Weitere Informationen unter www.amarincorp.com. (11.01.2019/ac/a/n)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amarin-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Amarin-Aktie (ISIN: US0231112063, WKN: A0NBNG, Ticker-Symbol: EH3A, NASDAQ-Ticker-Symbol: AMRN) unter die Lupe.Es würden Gerüchte kursieren, dass der Pharma-Konzern Pfizer an Amarin interessiert sei. Dass es zu einer Übernahme des Highflyers aus dem Vorjahr komme, sei keine Utopie.Seit der Publikation der außergewöhnlichen Studienergebnisse zu Vascepa von Amarin gebe es Übernahmegerüchte. Ein potenzieller Bieter könnte durchaus 8 bis 11 Mrd. USD für das US-amerikanische Biopharma-Unternehmen abrufen. Im heutigen Handel könne die Amarin-Aktie die Kursgewinne nach dem Aufkommen der Gerüchte sogar ausbauen. Dies sei ein Zeichen, dass es sich durchaus um handfeste Spekulationen handeln könnte. Investierte Anleger sollten kein Stück aus der Hand geben und auf eine mögliche Übernahme von Amarin in den kommenden Wochen setzen. Der Stopp sollte bei 10,50 Euro gesetzt werden, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.01.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link