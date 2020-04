Bonn (www.aktiencheck.de) - Hatte das massive Maßnahmenpaket der FED den Aufwertungstrend des US-Dollars Ende März vorübergehend beendet, setzte sich die Aufwertung des Greenback gegenüber einem Währungskorb der wichtigsten Handelspartner vergangene Woche fort, berichten die Analysten von Postbank Research.



Auch gestern habe der Greenback weiter zulegen können und sei dabei gegenüber dem Euro von dem überraschend starken Rückgang des Sentix-Investorenvertrauens in der Eurozone auf minus 42,9 Punkte im April gestützt worden - ein neues Allzeittief. Insgesamt werde die Dollar-Stärke allerdings weiterhin von der anhaltenden weltweiten Nachfrage nach USD-Liquidität getrieben, obwohl die US-Notenbank zunehmend die internationale Versorgung mit US-Dollar unterstütze.



Nach den bereits früher angekündigten Liquiditätsvereinbarungen mit ausgewählten Zentralbanken habe sie zuletzt auch eine Repo-Fazilität eröffnet, die allen Zentralbanken zur Verfügung stehe und den vorübergehenden Tausch von US-Staatsanleihen in US-Dollar ermögliche. Allerdings seien die Liquiditätsvereinbarungen in ihrer Höhe limitiert und zeitlich begrenzt. Außerdem stelle die neue Fazilität keine neuen Dollar-Reserven zur Verfügung, sondern ermögliche lediglich eine leichtere Liquidierung vorhandener US-Staatsanleihen. Sollte sich die USD-Aufwertung fortsetzen, dürfte daher der Druck auf die FED steigen, in Kooperation mit anderen Zentralbanken durch Devisenmarktinterventionen direkt gegen die USD-Stärke vorzugehen. (07.04.2020/ac/a/m)



