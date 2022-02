Nasdaq-Aktienkurs Goodyear-Aktie:

16,715 USD +5,96% (14.02.2022, 16:14)



Goodyear Tire & Rubber Company (ISIN: US3825501014, WKN: 851204, Ticker-Symbol: GTR, Nasdaq-Symbol: GT) ist ein weltweit führender Reifenhersteller, dessen Produkte in einer Vielzahl von Anwendungen zum Einsatz kommen. Reifen von Goodyear finden sich an Flugzeugen, an Bergbaugefährten, an Bussen, Motorrädern, Industrieausrüstungen und an Schwertransportern. Des Weiteren fertigt die Gesellschaft gummiartige Chemikalien für Industrieanwendungen. Das Unternehmen gehört zu den größten Betreibern von Anlagen zur Reifenrunderneuerung und kommerziellen Truck-Services. Goodyear Tire & Rubber betreibt über zahlreiche Werkstätten und Reifen-Outlets. (14.02.2022/ac/a/n)



Goodyear habe gute Zahlen gemeldet. Man rechne aber weiter mit Inflationsdruck und die kommenden Monate könnten schwierig werden. Am Freitag sei die Aktie um ein Viertel in die Knie gegangen. Viele Analysten hätten sich jedoch zu Wort gemeldet und den Einbruch für nicht gerechtfertigt gehalten. Ihrer Meinung nach könnte man den Ausverkauf nutzen, um bei dem Traditionsunternehmen Goodyear zum Zug zu kommen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 14.02.2022)