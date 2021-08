Seit diesem Flash-Crash habe sich der Goldpreis allerdings wieder erholt. Angeheizt durch die höheren Produzentenpreise in den USA sei es mit Gold gerade am Freitag wieder bergauf gegangen. Rund 100 Dollar habe Gold mittlerweile vom Flash-Crash-Tief aus wieder gutmachen können. Doch sei damit wirklich schon etwas gewonnen? In den sozialen Medien würden viele eine V-förmige Erholung von diesem Tief sehen. Doch chattechnisch stünden noch zwei harte Widerstände bevor.



Der erste sei der Bereich von 1.793 Dollar. Gold habe sich einige Wochen in einer Schiebezone befunden. Und diese Marke stelle das untere Ende dieser Schiebezone dar. Viel wichtiger aber sei der Bereich rund um 1.840 Dollar. Gold habe sich in den vergangenen Wochen gleich dreimal den Kopf beim Ausbruchsversuch gestoßen. Mittelfristig müsse Gold diese Marke knacken, um das Bild wieder zugunsten der Bullen zu verschieben.



Allerdings werde das eine Menge Arbeit werden. An der Börse habe man sich an V-förmige Erholungen gewöhnt. Nicht zuletzt die Erholung der Aktien nach dem Corona-Crash im vergangenen Jahr hätten den Glauben daran genährt, dass solche Erholungen die Regel seien. Doch ein Blick in die Historie zeige, dass V-förmige Erholungen eher die Ausnahme seien. Solange Gold den Bereich um 1.840 Dollar nicht erobern könne, bleibe das Edelmetall anfällig. Der Marke von 1.680 Dollar komme auf der Unterseite entscheidende Bedeutung zu. Hier habe man einen Dreifachboden, resultierend aus den Tiefpunkten im Frühjahr und dem Flash-Crash-Tief. Diesen Boden müssten die Bullen verteidigen. (16.08.2021/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Es ist eine Woche her: Vergangenen Montag tauchte der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) im vorbörslichen asiatischen Handel plötzlich ab und kam erst im Bereich von 1.680 Dollar zu stehen, so Markus Bußler von "Der Aktionär".Ein Flash-Crash, wie es so schön heiße. Ausgelöst durch eine vier Milliarden Dollar schwere Order, die zu einer Zeit in den Markt gekommen sei, zu der es nur einen sehr geringen Handel gebe.