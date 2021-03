Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) tut sich auch zum Auftakt in die neue Woche schwer, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Dabei gebe es durchaus gute Nachrichten aus der Goldbranche. Der Russian National Wealth Fund habe angekündigt, künftig Gold kaufen zu wollen. Das sei sicherlich ein weiterer Schritt Russlands, sich vom Dollar loszusagen. Demnach sollten die Bestände an Euro und Dollar von derzeit 45 Prozent auf 35 Prozent zurückgefahren werden. Damit dürfte auch ein Teil der ausbleibenden Gold-Käufe der Russischen Zentralbank ausgeglichen werden. Russland habe seit 2014 jährlich im Schnitt 205 Tonnen Gold gekauft - doch im vergangenen Jahr seien es lediglich 27 Tonnen gewesen. Dennoch habe der Wert der Goldanlage den Wert in US-Dollar im Januar erstmals überschritten - 128,5 Milliarden Dollar seien die Goldreserven zu diesem Zeitpunkt wert gewesen, auf 124,6 Milliarden hätten sich die Dollar-Reserven belaufen.Keine Frage: Die Ankündigung des Russian National Wealth Fund, sich künftig auch in Gold engagieren zu wollen, sei grundsätzlich positiv zu werten. Allerdings dürfte kurzfristig der Terminmarkt weiterhin die bestimmende Größe auf dem Goldmarkt bleiben. Zudem bleibe das Sentiment weiterhin sehr negativ. Auch am heutigen Tag, an dem es eigentlich kaum Belastungsfaktoren für den Goldpreis gebe, könne sich Gold nicht aus den Fängen der Bären lösen. Ein Anstieg über 1.750 Dollar würde dem Goldpreis zumindest wieder etwas Aufwärtspotenzial eröffnen. Doch es fehle aktuell schlicht und ergreifend der Schwung für eine solche Bewegung. (29.03.2021/ac/a/m)