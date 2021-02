Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis sucht weiter nach Halt und hat in dieser Woche das Tief aus dem vergangenen November gerissen, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Die beiden größten Goldproduzenten Barrick Gold (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol Deutschland: ABR, TSX-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) und Newmont (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) hätten am gestrigen Donnerstag Zahlen für das vierte Quartal 2020 gemeldet. Und die seien stark ausgefallen. Barrick Gold wolle sogar eine Sonderdividende an die Aktionäre ausschütten. Das Papier des kanadischen Konzern habe seine Gewinne, die im vorbörslichen Handel angelaufen seien, wieder abgeben müssen. Auch die Tatsache, dass Barrick Gold mittlerweile netto schuldenfrei sei, habe am Ende nichts geholfen und die Barrick Gold-Aktie habe in Nordamerika im Minus geschlossen. In etwa unverändert sei Newmont aus dem Handel gegangen. Der Konzern habe sich erneut extrem cashstark präsentiert und die Quartalsdividende auf 0,55 USD je Aktie erhlht. Damit komme Newmont annährend auf eine Dividendenrendite von 4%. So etwas habe es noch nie gegeben, so Bußler.Auch First Majestic Silver (ISIN: CA32076V1031, WKN: A0LHKJ, Ticker-Symbol: FMV, TSE-Ticker-Symbol: FR) habe Zahlen für das vierte Quartal veröffentlicht. Der Konzern habe einen Gewinn von 0,11 USD je Aktie gemeldet, ein Cent mehr als von Analysten erwartet. Der Chart sehe bei First Majestic Silver nach wie vor stark aus. Bei dem jüngsten Rücksetzer hätten die Bullen das Ausbruchsniveau verteidigen können. Ein ähnliches Bild gebe es auch bei einigen anderen Silberproduzenten, die sich deutlich besser entwickeln würden als die Aktien von Goldproduzenten. Viele Aktien seien laut Bußler mittlerweile viel zu günstig bewertet. Das spreche dafür, dass die nächste Aufwärtsbewegung deutlich ausfallen werde. Dennoch: Kurzfristig sei das noch kein belastbarer Boden. (19.02.2021/ac/a/m)