4. Die Zentralbanken würden nicht entschieden genug gegen die Inflation vorgehen. Es sei zu befürchten, dass die Zentralbanken die Inflation, die sich maßgeblich verursacht hätten, nicht entschieden genug verringern. Der Grund: Die Schuldenlasten der Volkswirtschaften seien mittlerweile so groß, dass die Zentralbankräte davor zurückschrecken würden, die Zinsen im erforderlichen Ausmaß anzuheben. Die Zinsen nach Abzug der Inflation würden daher dies- und jenseits des Atlantiks vermutlich noch auf Jahre hin im negativen Territorium verharren.



5. Konjunktur verlangsame sich in 2022, regionale Rezessionen wahrscheinlich. Die Weltkonjunktur werde sich 2022 abschwächen, vor allem die US- und chinesische Wirtschaft. Im Euroraum steige sogar die Wahrscheinlichkeit für eine Rezession stark an. Das wiederum erhöhe die Gefahr, dass die Europäische Zentralbank die Zinsen nur wenig anhebe und dass sie die Staaten weiter mit neu geschaffenem Geld finanziere - die Inflation dadurch nicht bändige, sondern weiter in die Höhe treibe.



Vor dem Hintergrund dieser Einschätzungen sei damit zu rechnen, dass Gold und Silber als "sichere Häfen" neu bewertet würden. Sie hätten Eigenschaften, die mehr denn je gefragt sein würden. Die Kaufkraft von Gold und Silber könne nicht - anders als bei US-Dollar, Euro & Co - durch die Geldpolitik herabgesetzt werden. Und Gold trage, anders als Bankguthaben, kein Kredit- beziehungsweise kein Zahlungsausfallrisiko. Dies seien auch wichtige Gründe, warum Gold und Silber sich seit Jahrtausenden als "verlässliches Geld" bewähren würden.



Thorsten Polleit: "Ich empfehle, zumindest einen Teil des Portfolios in physischem Gold - das ich auch gern als "das Grundgeld der Menschheit" bezeichne - zu halten. Gerade vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen und geopolitischen Dynamiken bin ich zuversichtlich, dass diejenigen, die heute physisches Gold kaufen, in drei oder fünf Jahren erkennen: Der Kauf des Goldes war risikosenkend und renditesteigernd für das Portfolio."



Die Preise für Gold und Silber seien attraktiv. Die aktuellen Preise für Gold und Silber seien nicht "teuer". Nicht nur im Vergleich zu den Preisbewegungen anderer Güter würden sie noch ein erhebliches Steigerungspotenzial bergen. Insbesondere auch die bereits erfolgte und noch zu erwartende Ausweitung der weltweiten Geldmengen würden noch einen beträchtlichen Anstieg der Gold- und Silberpreise erwarten lassen. Anlegern mit Langfristorientierung sei daher zu empfehlen, Goldpositionen auf- und auszubauen.



Die Wahrscheinlichkeit, dass nicht nur die innere Kaufkraft des Euros weiter schwinde, sondern auch seine äußere Kaufkraft, stufe Thorsten Polleit als hoch ein: "Der Euro-Wechselkurs gegenüber dem US-Dollar hat zwar in den letzten Wochen bereits stark nachgegeben. Aber ich befürchte, dass er in den kommenden Monaten weiter fallen wird, und zwar in den Bereich von 1,00 bis 0,95. Zwischenzeitlich kann es dabei jedoch durchaus eine kurze Erholungsphase geben." (09.06.2022/ac/a/m)





München (www.aktiencheck.de) - Es ist nicht oft, dass Thorsten Polleit, Chefvolkswirt der Degussa, seine Einschätzung zur Entwicklung der Edelmetallpreise verändert.Doch mittlerweile hätten sich viele Faktoren verdichtet, die für einen weiteren Anstieg des Goldpreises Gold (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) sprächen: "Bis Frühjahr 2023 ist ein Goldpreis von etwa 2.200 US-Dollar pro Feinunze und ein Silberpreis von etwa 28 US-Dollar aus meiner Sicht sehr wahrscheinlich", so Polleit. Ausgehend von den aktuellen Marktpreisen wäre das ein Anstieg des Goldpreises um etwa 18 Prozent und des Silberpreises um etwa 29 Prozent. Die Gründe für seine neue Einschätzung würden sich aus den weltweiten wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen ergeben.1. Die geopolitischen Risiken würden zunehmen. Die geopolitischen Risiken seien beträchtlich und nehmen weiter zu. Dabei sei nicht nur das militärische Eskalationsrisiko des Ukraine-Krieges groß. Auch die zunehmenden Eingriffe der Staaten in die internationale Arbeitsteilung - durch Import- und Exporthemmnisse, Sanktionen etc. - würden mehr und mehr die friedvolle und produktive Zusammenarbeit weltweit hemmen, würden auch dadurch Konflikte befördern.3. Die Inflation sei gekommen, um zu bleiben. Die Folgen der politisch diktierten Lockdown-Krise und der "grünen Politik" würden eine drastische Verteuerung vieler Güter bewirken: Die Kosten der Lebenshaltung der Menschen würden in die Höhe klettern, die Produktionskosten für die Firmen würden ansteigen. Hinzu komme die Wirkung der inflationären Geldpolitik. Vor allem sie sorge dafür, dass aus dem "negativen Preisschock" ein fulminanter Inflationsprozess werde: also ein fortgesetztes Ansteigen der Güterpreise auf breiter Front, und das weltweit.