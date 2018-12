Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Kursrückgang an den globalen Aktienmärkten sowie der deutliche Rückgang der US-Treasury-Renditen boten dem Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) in den vergangenen Wochen ein sehr fruchtbares Feld, so die Analysten der DekaBank.Gold gelte weltweit als Krisenwährung. Entsprechend steige der Goldpreis in Krisenzeiten oft stark an. Üblicherweise sinke er wieder, wenn eine Krise abflaue. Die vergangenen konjunkturell guten Jahre für die Weltwirtschaft hätten verdeutlicht, dass in Zeiten ohne akute Krisen der Goldpreis vor allem vom Zinsniveau in den USA maßgeblich beeinflusst werde. So spiele derzeit die von den USA ausgehende Straffung der Geldpolitik eine große Rolle. Denn auch im Rest der Welt würden die Zinsen allmählich wieder zu steigen beginnen. Die Renditen würden zwar nur langsam nach oben gehen, denn das Tempo der Leitzinsanhebungen in den USA sei moderat. Doch auch mit leicht steigenden Zinsen werde die Goldhaltung in Relation zu anderen Anlageklassen unattraktiver. So dürfte der Goldpreis im Verlauf von 2019 in der Tendenz noch etwas nachgeben.Für das Jahr 2020 würden die Analysten erwarten, dass die US-Notenbank erste Leitzinssenkungen ins Visier nehme, was am Goldmarkt mit einem zeitlichen Vorlauf zu leicht steigenden Goldpreisen beitragen dürfte. Zugleich bleibe die politische Unsicherheit weiterhin recht hoch, was jederzeit für stärkere Preisschwankungen sorgen könne. Auf lange Sicht würden die Analysten dem Goldpreis nicht viel mehr als einen Inflationsausgleich zutrauen. (Ausgabe Dezember 2018/ Januar 2019( (12.12.2018/ac/a/m)