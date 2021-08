Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) präsentiert sich ganz schwach, so Markus Bußler von "Der Aktionär".Die Frage sei auch, wieso in solchen Fällen nichts vonseiten des World Gold Councils oder seitens der CEOs der großen Goldproduzenten komme. Das Ganze werde stillschweigend hingenommen, da niemand gerne in der Ecke der Verschwörungstheoretiker stehen möchte. "Ich äußere mich sehr selten zu solchen Manipulationstheorien", so Markus Bußler. "Doch in diesem Fall ist es einfach zu offensichtlich, dass man versucht hat, den ohnehin angeschlagenen Goldpreis nach unten zu drücken." Gold sei im Flash-Crash dann bis in den Bereich von 1.680 Dollar gefallen, dem Tief aus dem Frühjahr. Auch die Minen seien unter Druck geraten, hätten aber tatsächlich weniger verloren als man angesichts der dramatischen Verluste bei Gold erwarten durfte.Barrick Gold habe gute Quartalszahlen vorlegen können. Die Aktie habe sich zunächst gut halten können. Doch der Druck habe dann gestern zugenommen und sie habe zu den großen Verlierern gehört. "Es gab einige Artikel, die Barrick ein schwaches Quartal attestierten. Doch all die Argumente sind eigentlich seit Wochen bekannt." In einem derart schwachen Sentiment würden solche Worte aber natürlich auf einen fruchtbaren Boden fallen. Auch bei vielen anderen Produzenten seien eigentlich positive Nachrichten untergegangen. Endeavour Mining habe sich gegen den Trend stemmen können. Hier habe es Spekulationen darüber gegeben, ob die Aktie in London in einen Index aufgenommen werde. (11.08.2021/ac/a/m)