Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis fällt zu Beginn der neuen Woche um rund 1% und testet die lokalen Tiefststände von Anfang Juni, so die Experten von XTB.



Die Aufwertung des US-Dollars könne als Grund für den Rückgang genannt werden - EUR/USD habe den Bereich von 1,21 getestet. Interessanterweise falle der Goldpreis und der USD werte auf, während die US-Renditen niedrig bleiben würden - die 10-jährige US-Anleiherendite nähere sich 1,4%. Das FOMC werde am Mittwoch um 20:00 Uhr die geldpolitische Entscheidung bekannt geben. Die heutige Bewegung bei Gold und am USD-Markt sei etwas rätselhaft, da der Markt erwarte, dass die FED ihre dovische Haltung beibehalte. (14.06.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Goldpreis



