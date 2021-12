"Im Jahr 2022 wiederholen die US-Notenbank und der FED-Vorsitzende Jerome Powell denselben Fehler noch einmal, da die Wirtschaft und insbesondere der Arbeitsmarkt nach dem Ausbruch der Pandemie stark unter Angebotsbeschränkungen leiden und die traditionellen Modelle der FED zum Gespött machen. Powell glaubt, dass Millionen von Amerikanern zur Arbeit zurückkehren und einige der 10,4 Millionen offenen Stellen besetzen werden, wenn Covid-19 abklingt. Aber das ist schlichtweg falsch", habe Dembik gesagt.



Ole Hansen, Leiter der Rohstoffstrategie bei der Saxo Bank, habe gesagt, dass die Möglichkeit, dass die FED die Kontrolle über die Inflation verliere, den Goldpreis bis 2022 weiter stützen werde. Er habe hinzugefügt, dass ein Anstieg des Verbraucherpreisindex auf 15 Prozent im nächsten Jahr zwar eine ungeheuerliche Prognose sei, die Realität aber darin bestehe, dass die US-Notenbank weit hinter der Inflationskurve zurückbleiben werde.



Hansen habe zwar keine offizielle Goldpreisprognose für das Jahr 2022, habe aber gesagt, dass die Unsicherheit an den Finanzmärkten groß genug sei, um das Edelmetall wieder auf über USD 2.000 je Unze und damit auf neue Rekordhöhen zu treiben.



"Im Moment konzentrieren wir uns darauf, dass die Federal Reserve die Zinsen anhebt, aber es stellt sich die Frage, welches Renditeniveau sich die Wirtschaft tatsächlich leisten kann", habe er gesagt. "Was passiert mit den Aktienmärkten und wie wird das Wachstum bewertet, wenn die Zinssätze steigen?"



Hansen sei nicht nur für Gold positiv gestimmt. Er sehe ein gutes Potenzial für einen Anstieg des Silberpreises im Jahr 2022, da die Welt weiterhin auf mehr grüne Energie setze.



Der Goldpreis erwache zu neuem Leben. Aktuell springe Gold über die Marke von 1.800 Dollar. Die Goldminen hätten gestern ihren besten Tag seit Monaten gehabt. Der GDX habe über 5 Prozent nach oben springen können. Die niedrige Bewertung in Kombination mit einem neuen Anlegerinteresse könnte bei den Goldminen rasch zu einer Rallye führen, die den einen oder anderen Verdoppler bereit halte. (17.12.2021/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Das Comeback der Inflation war eines der größten Themen im zu Ende gehenden Jahr, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Die US-Notenbank gehe zwar nach wie vor davon aus, dass die Inflation vorübergehender Natur sei. Doch mittlerweile räume auch die FED ein, dass die Inflation wohl länger bleiben werde als zunächst gedacht - und straffe die Geldpolitik. Bei der Saxo Bank sehe man derweil einen weiteren Anstieg der Inflation im kommenden Jahr.Die Analysten der Saxo Bank würden laut dem Internetportal kitco.com davon ausgehen, dass die Verbraucherpreise im Jahr 2022 um 15 Prozent steigen und damit die letzte große Inflation in den 1970er Jahren in den Schatten stellen würden. Die Inflationsprognose der dänischen Bank sei Teil ihrer jährlichen "Outrageous Predictions", und obwohl die Vorhersage extrem erscheine, sei sie nicht so weit hergeholt, wie manche erwarten würden."Ende der 1960er Jahre schätzten die US-Notenbank und der damalige FED-Vorsitzende McChesney Martin falsch ein, wie stark sie den US-Arbeitsmarkt anheizen konnten, ohne die Inflation anzufachen. Diese Fehleinschätzung ebnete den Weg für außer Kontrolle geratene Inflationserwartungen und eine massive Lohn-Preis-Spirale im folgenden Jahrzehnt", so Dembik.