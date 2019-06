Vor dem Hintergrund eines nachlassenden konjunkturellen Ausblickes hätten sowohl die EZB als auch die US-Notenbank FED erklärt, mit Zinserhöhungen zu warten bzw. im Falle der FED diese wieder zu senken. Die Notenbanken würden sich dadurch Rückenwind für die Konjunktur durch steigende Investitionen, einen stärkeren Arbeitsmarkt und erhöhte Konsumbereitschaft erwarten. Dazu Markus Dürnberger, Leiter Asset Management im Bankhaus Spängler: "Durch den taubenhaften Richtungsschwenk der Zentralbanken hat Gold an Attraktivität gewonnen. Sinkende Realzinsen bedeuten geringere Opportunitätskosten für Gold. Wenn es den Notenbanken gelingt, die Inflationserwartungen bei rund 2 Prozent zu halten, dann führen Zinssenkungen zu negativen Realzinssätzen - ein Umfeld, das Gold auch in Zukunft unterstützen wird."



Anfang Juni hätten sich die EZB und die US-Notenbank ein Kopf-an-Kopf Rennen um den zukünftigen geldpolitischen Ausblick geliefert. FED-Chairman Jerome Powell habe für Juli eine erstmalige Leitzinssenkung seit dem Jahr 2008 in Aussicht gestellt. Auch EZB-Präsident Draghi habe versichert, dass die EZB sowohl ein erneutes Anleihenkaufprogramm als auch weitere Leitzinssenkungen ins Auge fassen könnte, sollten es die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erfordern. Auch die Zentralbanken in Australien, Indien und Russland hätten zuletzt geldpolitische Lockerungen vorgenommen. "Die Märkte preisen bis Jahresende bereits drei Leitzinssenkungen ein. Avisiert die FED aber lediglich zwei Leitzinssenkungen bis Jahresende und verzichtet auf eine Leitzinssenkung im Juli, dann besteht Potenzial für kurzfristige Enttäuschungen", so Dürnberger.



Bei den Experten des ältesten Bankhauses Österreichs stelle Gold einen elementaren Bestandteil der Alternativen Investment-Komponente dar. "Wir haben bereits Anfang des Jahres unsere Goldkomponente schrittweise erhöht. Unseren regelbasierten Investmentansatz führen wir auch bei der Zusammensetzung unseres Alternativen Investment-Portfolios aus", halte Markus Dürnberger abschließend fest. Aktuell betrage die Goldquote ca. 20 Prozent. Sollte sich der Aufwärtstrend in den kommenden Wochen bestätigen, werde dieser Anteil weiter ausgebaut werden. (28.06.2019/ac/a/m)







Salzburg (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) konnte in den letzten Wochen markant zulegen, so Markus Dürnberger, Leiter Asset Management im Bankhaus Spängler.Seit Ende Mai belaufe sich der Preisanstieg auf über 10 Prozent. Damit habe der Goldpreis - gemessen in US-Dollar je Unze - erstmals seit dem Jahr 2013 wieder Kurse von über 1.400 US-Dollar erreicht. Die Gründe für den anhaltenden Aufwärtstrend seien zum einen der Richtungsschwenk der führenden Notenbanken hin zu einer abermals gelockerten Geldpolitik in Form niedrigerer Zinsen. Zum anderen würden globale politische Spannungen für Unsicherheit sorgen und "sichere Häfen" wie beispielsweise Gold attraktiv erscheinen lassen.