Die Rede des FED-Vorsitzenden Jerome Powell habe am Vortag für heftige Ausschläge beim Goldpreis gesorgt. Powell habe in seiner Rede zur Eröffnung der diesjährigen virtuellen Jackson Hole-Konferenz der Kansas City FED eine Änderung des Inflationsziels der FED kommuniziert. Anstatt wie bislang eine Inflationsrate von zwei Prozent anzustreben, solle dieses Ziel nun im Durchschnitt erreicht werden. Die FED wolle dabei laut Powell ein moderates Überschreiten von zwei Prozent tolerieren, wenn die Inflation zuvor für längere Zeit unter zwei Prozent gelegen habe. Genau das sei derzeit der Fall, erkläre Eugen Weinberg, Leiter der Rohstoffanalyse bei der Commerzbank.



Mittel- bis langfristig werte Weinberg die gestern von Powell verkündete Änderung des Inflationsziels der FED als deutlich positiv für Gold, weil bei steigender Inflation die Anleiherenditen mangels Zinserhöhungserwartungen kaum steigen dürften und damit das Umfeld negativer Realzinsen zementiert werde.



Auch DER AKTIONÄR sieht weiterhin ein ganz klar positives Umfeld für den Goldpreis. Die momentane Verschnaufpause sei eine Chance für Anleger, Positionen auf- oder auszubauen. Der Goldpreis dürfte seinen Aufwärtstrend nach der derzeitigen Konsolidierung fortsetzen. Das Ziel für das laufende Jahr sieht DER AKTIONÄR weiter zwischen 2.200 und 2.300 Dollar. (28.08.2020/ac/a/m)





