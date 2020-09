Nein, meine zumindest Sean Boyd, CEO des Goldproduzenten Agnico Eagle. Er habe bereits Anfang des Jahres in einem Interview gesagt, er sehe Gold auf über 2.000 Dollar im Jahr 2020 steigen. Damals sei das noch eine mutige Prognose gewesen. Mittlerweile sei sie eingetreten. Boyd habe gesagt, er sei noch nie so bullish für Gold gewesen wie in den letzten Monaten und daran habe sich auch nichts geändert. Die Maßnahmen der Regierungen und Notenbanken als Reaktion auf Covid-19 habe das Szenario für den Goldpreis nur noch einmal verbessert. Er erinnere noch einmal an das Sentiment im Jahr 2015, als Gold bei 1.050 Dollar gestanden habe. "Damals hat jeder gesagt: 2.000 Dollar, ob wir jemals dorthin kommen?"



Heute sei der Goldpreis auf diesem Level getrieben durch die steigenden Schulden. Und die Wirtschaft könne nicht mit dem Schuldenwachstum mithalten. Die Welt müsse nicht enden, damit Gold weiter steige. Investoren würden seiner Ansicht nach einfach sagen: In diesem Umfeld benötige man Gold. Der Goldpreis habe einen starken positiven Einfluss auf die Entwicklung der Goldunternehmen. Sean Boyd selbst sehe es nicht als verrückt an, 2.500 Dollar oder höhere Kursziele zu nennen. Warne aber vor verrückten Kurszielen, die der Industrie nicht guttun würden.



Sean Boyd sei nicht gerade als Lautsprecher der Branche bekannt. Er gehöre eher zu der zurückhaltenden Sorte Manager. Er habe Recht: Der Goldpreis werde den meisten Goldproduzenten ein sensationelles Quartal bescheren. Und die nach wie vor überschaubare Übernahmetätigkeit spreche dafür, dass die meisten Konzerne dazu übergangenen seien, die Bilanzen zu verbessern oder auch die Ausschüttung an die Aktionäre zu erhöhen. Auch wenn es kurzfristig für Gold darum gehe, die Konsolidierung zu beenden, würden die doch die fundamentalen Rahmenbedingungen für weiter steigende Kurse bei den Edelmetallen sprechen. (28.09.2020/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis bleibt in der Konsolidierung gefangen, so Markus Bußler von "Der Aktionär".Auch zum Auftakt der neuen Woche stehe der Goldpreis unter Druck. Nach wie vor laste der stärkere US-Dollar auf dem Edelmetall. Zwar hätten einige Goldminen in Australien heute zulegen können. Doch insgesamt laste der Rückgang bei Gold und Silber auch auf den Minenaktien. Doch bedeute dies, dass der Bullenmarkt bei den Edelmetallen bereits wieder zu Ende sei?