Es hat einige Anstrengung gekostet, doch gestern war es dann endlich soweit: Der Goldpreis konnte die hartnäckige Widerstandszone zwischen 1.750/1.760 USD überwinden und hat nun den 1.800-USD-Bereich im Auge, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".



Das sei ein wichtiger erster Schritt, doch noch sei die Schlacht nicht gewonnen. Um wieder in Richtung Allzeithoch und darüber hinaus blicken zu können, müsse der Bereich rund um 1.850 USD überwunden werden.



Interessant sei sicherlich ein Aspekt, der häufig in der Diskussion untergehe: Nicht alles mache zur gleichen Zeit das Tief. Ein Beispiel aus den Jahren 2015/2016 zeige dies. Damals habe der Goldpreis bei rund 1.050 USD sein Tief Mitte Dezember 2015 erreicht, der GDX habe das Tief sogar erst im Januar 2016 markiert. Einige Goldproduzenten hätten aber ihren Boden bereits deutlich früher eingezogen. Barrick Gold (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol Deutschland: ABR, TSX-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) habe das Tief bereits im September 2015 erreicht. Die letzten Abwärtsbewegungen habe Barrick Gold damals nicht mehr mit nachvollzogen. Eine Parallele scheine der aktuell größte Goldproduzent Newmont Goldcorp (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) auszubilden. Die Aktie scheine Ende Februar ihr Tief ausgebildet zu haben. Die Goldpreisschwäche Ende März/Anfang April habe die Aktie bereits nicht mehr mitgemacht. (16.04.2021/ac/a/m)

