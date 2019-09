Tradegate-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:

182,36 EUR +1,01% (04.09.2019, 13:15)



Xetra-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:

183,64 EUR +1,38% (04.09.2019, 11:54)



NYSE-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:

198,97 USD (03.09.2019)



ISIN Goldman Sachs-Aktie:

US38141G1040



WKN Goldman Sachs-Aktie:

920332



Ticker-Symbol Goldman Sachs-Aktie Deutschland:

GOS



NYSE Ticker-Symbol Goldman Sachs-Aktie:

GS



Kurzprofil Goldman Sachs Group Inc.:



Goldman Sachs Group Inc. (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) gehört zu den weltweit führenden Investmentbanken. Die US-Gesellschaft mit Sitz in New York betreut internationale Unternehmen, Finanzinstitute, Regierungen sowie vermögende Privatanleger. (04.09.2019/ac/a/n)







Wien (www.aktiencheck.de) - Goldman Sachs reicht deutschen Fintechs die Hand - AktiennewsDie US-Bank Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) gibt sich offen für neue Kooperationen mit deutschen Finanz-Start-ups, so die Experten von "FONDS professionell".Deutschlands Unternehmerlandschaft habe die US-Bank Goldman Sachs von sich überzeugt: Gegenüber Bloomberg habe das Geldhaus zu Protokoll gegeben, bereit für neue Investitionen in deutsche Fintech-Unternehmen zu sein. "Unsere Investitions-Pipeline für Berlin und Deutschland als Ganzes ist sehr stark", habe Rana Yared, Partnerin bei Goldman Sachs, der Nachrichtenagentur gesagt. Sollte sich eine passende Gelegenheit ergeben, würden sie diese verfolgen.Dabei müsse sich ein Investment nicht auf die deutsche Hauptstadt beschränken. Zwar habe das Digital-Banking nach wie vor ein starkes Standbein in Berlin, habe Yared erklärt. Doch auch in Frankfurt habe sich ein Ökosystem entwickelt, das Talente anziehe. Vor allem im Kapitalmarktbereich sei die Stadt am Main stark vertreten. "Wir sehen mehr kapitalmarktorientierte Fintechs aus Frankfurt", habe Yared gesagt. Entsprechend hätte die Bank keine Präferenz für Berlin gegenüber Frankfurt.Geldregen für Berliner FintechsBörsenplätze Goldman Sachs-Aktie: