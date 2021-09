Xetra-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:

352,00 EUR +0,51% (01.09.2021, 10:56)



NYSE-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:

413,51 USD +0,46% (19.08.2021, 22:00)



ISIN Goldman Sachs-Aktie:

US38141G1040



WKN Goldman Sachs-Aktie:

920332



Ticker-Symbol Goldman Sachs-Aktie Deutschland:

GOS



NYSE Ticker-Symbol Goldman Sachs-Aktie:

GS



Kurzprofil Goldman Sachs Group Inc.:



Goldman Sachs Group Inc. (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) gehört zu den weltweit führenden Investmentbanken. Die US-Gesellschaft mit Sitz in New York betreut internationale Unternehmen, Finanzinstitute, Regierungen sowie vermögende Privatanleger. (01.09.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Goldman Sachs-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Goldman Sachs Group Inc. (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) unter die Lupe.Goldman Sachs sei die letzte verbleibende Investmentbank an der Wall Street, aber zur Diversifizierung werde auch ein Sparersegment aufgebaut. Trotzdem hänge der Großteil des Geschäfts am Handel und dem M&A-Bereich. Dieses ziehe nun an, nachdem der Handel zuletzt etwas geschwächelt habe. Ein anderes Thema könnte Anleger dagegen noch kalt erwischen.Goldman Sachs habe am 26. August eine Entscheidung des Bundesberufungsgerichts gewonnen, das in einer 13 Mrd. USD schweren Aktionärsklage wegen Wertpapierbetrugs diese gegen die Bank aufgehoben habe. Aber der Fall gehe zurück an das erstinstanzliche Gericht, das der Klage wieder den Status einer Sammelklage zuerkennen könnte und damit die Chancen der klagenden Aktionäre auf einen Vergleich erhöhen würde.Die Aktionäre von Goldman Sachs würden von der Bank mindestens 13 Mrd. USD in dieser Klage wegen Wertpapierbetrugs aus dem Jahr 2010 fordern, weil sie nicht offengelegte Interessenkonflikte bei vier Collateralized Debt Obligations geltend machen möchten. Goldman Sachs habe die Vorwürfe gegen eine Entschädigungszahlung von 550 Mio. USD eigentlich schon beigelegt.Operativ sollte es bei Goldman Sachs weiter gut laufen, denn die Dienste von Investmentbanken seien derzeit gefragt. Eine Unsicherheit würden weitere Belastungen durch einen höheren Vergleich bleiben. Der Kurs sei zuletzt außerdem von einem Rekord zum nächsten geeilt und sei stark angestiegen. Wer noch nicht investiert sei, sollte daher auf einen größeren Rücksetzer warten. Alle anderen sollten dabeibleiben, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.09.2021)Börsenplätze Goldman Sachs-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:352,00 EUR +0,51% (01.09.2021, 12:00)