Kurzprofil Goldman Sachs Group Inc.:



Goldman Sachs Group Inc. (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) gehört zu den weltweit führenden Investmentbanken. Die US-Gesellschaft mit Sitz in New York betreut internationale Unternehmen, Finanzinstitute, Regierungen sowie vermögende Privatanleger. (14.10.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Goldman Sachs-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einem aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Goldman Sachs Group Inc. (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) unter die Lupe.Goldman Sachs habe in der Berichtssaison zum dritten Quartal die besten Erfolgszahlen von allen Instituten präsentiert, der Bruttogewinn sei nahezu verdoppelt worden. Starken Rückenwind habe die Bank im Vierteljahr durch ihre marktführende Aufstellung im Bereich Aktienemissionen sowie den ertragreichen Anleiheplatzierungen bekommen, habe das Institut am Mittwoch bekannt gegeben.Der Gewinn bei Goldman sei im Dreimonatszeitraum um 93 Prozent auf 3,62 Mrd. Dollar (etwa 3,08 Mrd. Euro) geklettert. Das EPS habe 9,68 Dollar betragen. Analysten hätten im Factsheet-Konsens nur mit 5,54 Dollar gerechnet.Die Einnahmen seien 30 Prozent auf 10,8 Mrd. Dollar gestiegen. Im Investmentbanking seien sie um sieben Prozent gestiegen, im Segment Global Markets, das den Anleihen- und Aktienhandel einschließe, hätten die Einnahmen um fast 30 Prozent zugelegt. Die Gebühren und Provisionen aus dem Bereich Asset Management hätten einen Anstieg um gut 70 Prozent verbucht. Die Goldman Sachs-Aktie reagiere mit einem Kurssprung von fast zwei Prozent auf 213,70 Dollar. Die Analysten hätten sich vor allem von der niedrigen Risikovorsorge von 278 Mio. Dollar überrascht gezeigt, die Wall Street-Erwartung habe bei über einer Milliarde Dollar gelegen.Der AKTIONÄR bleibt aktuell an der Seitenlinie, so der Experte Adam Maliszewski. (Analyse vom 14.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Goldman Sachs-Aktie: