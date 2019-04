Börsenplätze Goldman Sachs-Aktie:



Kurzprofil Goldman Sachs Group Inc.:



Goldman Sachs Group Inc. (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) gehört zu den weltweit führenden Investmentbanken. Die US-Gesellschaft mit Sitz in New York betreut internationale Unternehmen, Finanzinstitute, Regierungen sowie vermögende Privatanleger. (16.04.2019/ac/a/n)







Wien (www.aktiencheck.de) - Goldman Sachs: Gewinnmaschine gerät ins Stottern - AktiennewsDas erfolgsverwöhnte US-Institut Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) erlitt im Auftaktquartal einen Dämpfer: Ertrag und Gewinn gingen wegen einer Flaute im Wertpapierhandel zurück, so die Experten von "FONDS professionell".Der neue Vorstandschef David Solomon wolle und müsse gegensteuern und das Geschäft breiter aufstellen. Doch das brauche Zeit.Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe im ersten Quartal 2019 einen herben Gewinnrückgang um 21 Prozent auf 2,3 Milliarden Dollar (rund zwei Milliarden Euro) gegenüber dem entsprechenden Vorjahreseitraum erlitten. Der Grund hierfür sei vor allem ein schwächeres Ergebnis im Handel von und mit Aktien und Anleihen gewesen. Die Einnahmen seien hier gegenüber dem Vorjahr um ein Viertel gesunken. Bei der Beratung von börsen- oder fusionswilligen Firmenkunden sei das Geschäft auf der Stelle getreten, wie die Großbank mitgeteilt habe. Über das gesamte Haus hinweg seien die Erlöse im Startquartal um 13 Prozent auf 8,8 Milliarden Dollar zurückgegangen.Mit diesen Ergebnissen bleibe die führende US-Investmentbank hinter den Ergebnissen von Rivalen wie JP Morgan, Wells Fargo oder Citigroup zurück. Die Goldman-Sachs-Führungsriege habe mit durchwachseneren Resultaten gerechnet und sich bereits einen Umbau verordnet. "Wir konzentrieren uns auf neue Möglichkeiten, unser Geschäft auszubauen und breiter aufzustellen", habe der neue Goldman-Chef David Solomon erklärt. Er habe im Oktober 2018 den Vorstandsvorsitz und im Januar 2019 den Verwaltungsratsvorsitz von Lloyd Blankfein übernommen.Das Institut wolle sich unabhängiger vom stark schwankenden Handelsgeschäft machen. Goldman-Chef Solomon durchleuchte derzeit alle Geschäftsfelder. Die Ergebnisse der Überprüfung habe er eigentlich schon in den kommenden Monaten vorstellen wollen, habe dies aber auf 2020 verschoben. Dennoch gehe das 150 Jahre alte Institut einige Punkte bereits an, um besser gerüstet zu sein.Zum einen stoße der Wall-Street-Gigant ins Geschäft mit Kleinsparern vor. Bereits seit geraumer Zeit biete die Bank über die Online-Plattform "Marcus" Kleinkredite und Sparkonten an. Zum anderen wolle das Haus seine Dienste auch mittelständischen Firmen anbieten. Ein eigenes Team an Investmentbankern solle Unternehmen mit einem Marktwert von weniger als zwei Milliarden Dollar beraten, wie die Führungsspitze bei der Vorlage der Quartalszahlen angekündigt habe. Zuletzt wolle Goldman Sachs seinen Großkunden auch Zahlungsabwicklungen anbieten. Hier überlasse das Haus das Feld bislang den Konkurrenten.