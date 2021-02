Tradegate-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:

229,85 EUR +0,90% (02.02.2021, 11:34)



Xetra-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:

230,20 EUR +1,50% (02.02.2021, 11:17)



NYSE-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:

274,73 USD +1,31% (01.02.2021)



ISIN Goldman Sachs-Aktie:

US38141G1040



WKN Goldman Sachs-Aktie:

920332



Ticker-Symbol Goldman Sachs-Aktie Deutschland:

GOS



NYSE Ticker-Symbol Goldman Sachs-Aktie:

GS



Kurzprofil Goldman Sachs Group Inc.:



Goldman Sachs Group Inc. (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) gehört zu den weltweit führenden Investmentbanken. Die US-Gesellschaft mit Sitz in New York betreut internationale Unternehmen, Finanzinstitute, Regierungen sowie vermögende Privatanleger. (02.02.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Goldman Sachs-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Goldman Sachs Group Inc. (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) unter die Lupe.Goldman Sachs habe im vergangenen Jahr ein Rekordergebnis eingefahren. Der Tradingboom - ausgelöst durch Corona - habe die Kasse klingeln lassen. Keine andere Bank an der Wall Street setze so stark auf das Handelsgeschäft wie die Goldmänner. Experten würden für 2021 allerdings weniger volatile Märkte und eine härtere Regulierung für Bankinstitute unter dem neuen Präsidenten Joe Biden erwarten. Die Aktie habe nach Zahlen am 19. Januar zudem korrigiert. "Der Aktionär" erkläre, warum Anleger sich davon nicht verwirren lassen sollten.Tatsächlich sei der weitere Verlauf der Corona-Pandemie mit großen Unsicherheiten behaftet, auch wenn jetzt weltweit die Impfungen auf Hochtouren laufen würden. Deshalb sei es nicht ausgeschlossen, dass die Volatilität in 2021 wieder starken Schwankungen unterworfen sei. Goldman würde davon natürlich profitieren. Zum anderen werde Biden die Banken sicher nicht so hart regulieren, wie vielfach befürchtet. Die Regierung brauche die großen Institute für den Aufschwung und die Kreditvergabe.Die Goldman-Aktie sei zudem deutlich unterbewertet. Der zehnjährige Durchschnitt beim KGV belaufe sich auf 13. Aktuelle Schätzungen würden von einem 2021er KGV von nur 9 ausgehen. Im kommenden Jahr solle es auf 8 sinken. Im Vergleich dazu sei die Aktie des Rivalen J.P. Morgan nur für ein erwartetes KGV von 13 zu haben. Auch das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 1,5 sei höher als der Vergleichswert von Goldman Sachs von 1,1.Anleger greifen zu, falls der Kurs wieder nach oben dreht, so Fabian Strebin. "Der Aktionär" habe ein Kursziel von 345,00 Euro und einen Stopp von 170,00 Euro ausgegeben. (Analyse vom 02.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Goldman Sachs-Aktie: