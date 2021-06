Xetra-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:

315,00 EUR +0,16% (10.06.2021, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:

373,94 USD -2,31% (10.06.2021, 22:10)



ISIN Goldman Sachs-Aktie:

US38141G1040



WKN Goldman Sachs-Aktie:

920332



Ticker-Symbol Goldman Sachs-Aktie Deutschland:

GOS



NYSE Ticker-Symbol Goldman Sachs-Aktie:

GS



Kurzprofil Goldman Sachs Group Inc.:



Goldman Sachs Group Inc. (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) gehört zu den weltweit führenden Investmentbanken. Die US-Gesellschaft mit Sitz in New York betreut internationale Unternehmen, Finanzinstitute, Regierungen sowie vermögende Privatanleger. (11.06.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Goldman Sachs-Aktie mit Pullback - ChartanalyseDie Aktie der amerikanischen Bank Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Im Rahmen dieser Bewegung sei die Aktie am 10. Mai 2021 auf ein Allzeithoch bei 376,98 USD geklettert. Anschließend habe die Aktie in einem Dreieck konsolidiert. Am 1. Juni sei es zum Ausbruch aus dem Dreieck und gleichzeitig zu einem neuen Rekordhoch gekommen. Nach einem Anstieg bis auf das aktuelle Allzeithoch bei 393,26 USD hätten am Montag Gewinnmitnahmen eingesetzt. Dabei habe sich der Wert gestern der Oberkante des Dreiecks angenähert.Die Abgaben der letzten Tage könnten als Pullback an die letzte Konsolidierungsbewegung angesehen werden. Daher habe die Aktie von Goldman Sachs die Chance sich im Bereich um 370,56 USD wieder zu fangen und nach oben abzudrehen. Ein Anstieg in Richtung 419,16 USD wäre von hier aus möglich. Sollte die Aktie allerdings unter den Unterstützungsbereich zwischen 358,05 USD und 353,25 USD abfallen, ergäbe sich ein Verkaufssignal. In diesem Fall wäre mit Abgaben in Richtung 309,41 USD zu rechnen. (Analyse vom 11.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:306,20 EUR -0,29% (11.06.2021, 08:19)