Tradegate-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:

196,231 EUR -1,71% (18.07.2017, 15:01)



NYSE-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:

229,26 USD +0,29% (17.07.2017, 22:01)



ISIN Goldman Sachs-Aktie:

US38141G1040



WKN Goldman Sachs-Aktie:

920332



Ticker-Symbol Goldman Sachs-Aktie Deutschland:

GOS



NYSE Ticker-Symbol Goldman Sachs-Aktie:

GS



Kurzprofil Goldman Sachs Group Inc.:



Goldman Sachs Group Inc. (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) gehört zu den weltweit führenden Investmentbanken. Die US-Gesellschaft mit Sitz in New York betreut internationale Unternehmen, Finanzinstitute, Regierungen sowie vermögende Privatanleger. (18.07.2017/ac/a/n)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Goldman Sachs-Aktie: Deutliche Kursabgaben! ChartanalyseDie US-Investmentbank Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) übertrifft im zweiten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 3,95 US-Dollar die Analystenschätzungen von 3,55 US-Dollar, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Die Erträge seien mit 7,89 Mrd. US-Dollar beziffert worden und lägen klar über den Erwartungen von 7,65 Mrd. US-Dollar. Investoren würden getreu dem Motto Sell on good news vorbörslich die Gelegenheit von vereinzelten Gewinnmitnahmen nutzen.Nachdem sich die Aktie Mitte 2015 schon auf einem Kursniveau von 218,77 US-Dollar befunden habe, seien die Notierungen anschließend noch einmal in einen zwischengeschalteten Abwärtstrend gerutscht und hätten auf das Niveau von gut 138,20 US-Dollar bis Juli letzten Jahres nachgegeben. Dort habe nach einem Doppelboden wieder ein Trendwechsel vollzogen werden können und habe das Wertpapier bis März 2017 auf ein Zwischenhoch von 255,15 US-Dollar zulegen lassen - Ein relativ schwaches erstes Quartal habe einige Investoren verscheucht, was mit einem anschließenden Rücksetzer zurück auf den zuvor überwundenen Abwärtstrend und dem EMA 50 auf Wochenbasis bei grob 213,12 US-Dollar quittiert worden sei. An dieser Stelle versuche sich das Papier seit Monaten an einer Stabilisierung, die bisher aber noch nicht richtig in Fahrt gekommen sei. Vor dem Hintergrund der guten Geschäftszahlen könnte dieses Unterfangen jetzt aber gelingen und weiteres Kaufinteresse wecken.Sobald das Wertpapier von Goldman Sachs über das Niveau von rund 230,00 US-Dollar per Wochenschlusskurs zulegen könne, sei mit einem anschließenden Anstieg der Notierungen bis auf ein Niveau von gut 249,00 US-Dollar rechnen. Darüber könnte es ohne Probleme noch bis an die Jahreshochs von 255,15 US-Dollar weiter rauf gehen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 18.07.2017)Xetra-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:195,75 EUR -1,88% (18.07.2017, 14:53)