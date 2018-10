TSE-Aktienkurs Goldcorp-Aktie:

11,82 CAD +2,07% (29.10.2018, 22:40)



NYSE Euronext-Aktienkurs Goldcorp-Aktie:

8,98 USD +1,58% (29.10.2018, 21:00)



ISIN Goldcorp-Aktie:

CA3809564097



WKN Goldcorp-Aktie:

890493



Ticker Symbol Goldcorp-Aktie Deutschland:

GO5



NYSE Euronext-Ticker-Symbol Goldcorp-Aktie:

GG



Kurzprofil Goldcorp Inc.:



Goldcorp Inc. (ISIN: CA3809564097, WKN: 890493, Ticker Symbol: GO5, NYSE Euronext-Ticker-Symbol: GG) ist kanadisches Goldminen-Unternehmen. Die Minen und Entwicklungsprojekte befinden sich in gesicherten Jurisdiktionen auf dem amerikanischen Kontinent. Fünf Minen werden in Kanada und den USA betrieben, drei in Mexiko sowie drei in Zentral- und Südamerika. Darüber hinaus besitzt Goldcorp noch zahlreiche Entwicklungsprojekte. Der Hauptsitz befindet sich in Vancouver, British Columbia. Weltweit beschäftigt das Unternehmen mehr als 16.000 Mitarbeiter. Darüber hinaus besitzt Goldcorp noch zahlreiche Entwicklungsprojekte. (30.10.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Goldcorp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bussler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldminen-Betreibers Goldcorp Inc. (ISIN: CA3809564097, WKN: 890493, Ticker Symbol: GO5, NYSE Euronext-Ticker-Symbol: GG) unter die Lupe.In der vergangenen Woche hätten v.a. die Zahlen von Goldcorp die Goldbranche in die Tiefe gerissen. Der kanadische Konzern habe schwache Zahlen gemeldet, der operative Cashflow sei negativ gewesen und die Probleme bei den einzelnen Projekten seien noch immer nicht gelöst. Gestern habe Goldcorp dann einen Aktienrückkauf bekannt gegeben.Bussler glaube, dass Goldcorp beginne, sich aufzuhübschen, um früher oder später in ein Merger mit einem anderen großen Produzenten einzutreten. Im Zug eines solchen Mergers könnten Problemprojekte abgestoßen werden, ohne dass sich die Produktion deutlich verringere. Einen solchen Zusammenschluss würden Anleger gerade bei Barrick Gold und Randgold sehen. Zudem könnte das Goldcorp-Management so in die zweite Reihe treten und dabei das Gesicht wahren. Das dürfte vermutlich der wahre Grund für den gestern bekannt gegebenen Aktienrückkauf sein.Die Goldcorp-Aktie sei arg gebeutelt. Doch das kanadische Unternehmen habe auch eine Historie an Enttäuschungen vorzuweisen. Anleger sollten zunächst einen operativen Turnaround abwarten, bevor man dem Management, das bislang nur enttäuscht habe, frisches Geld hinterher werfe, so Markus Bussler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.10.2018)Börsenplätze Goldcorp-Aktie:Xetra-Aktienkurs Goldcorp-Aktie:7,95 Euro -1,36% (30.10.2018, 11:10)