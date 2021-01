2. Anhaltende wirtschaftliche Unsicherheit



Der Konsens scheine eine geradlinige Erholung mit sehr wenigen Hindernissen einzupreisen. In Großbritannien komme es derzeit allerdings zu einer bedeutenden Schwierigkeit, die auch auf dem Rest von Europa laste, da aufgrund der Ausbreitung einer infektiöseren Mutation des Virus strengere Social-Distancing-Maßnahmen und Lockdowns in unterschiedlichen Formen eingeführt worden seien. Die meisten Konsensumfragen seien vor Einführung dieser Maßnahmen durchgeführt worden. 2021 würden viele Menschen gegen COVID-19 geimpft werden, doch die operative Herausforderung, die gesamte Bevölkerung zu impfen, sei nicht zu unterschätzen.



Angesichts dessen würden die Experten von WisdomTree Europe bezweifeln, dass die Zentralbanken in naher Zukunft einen Weg in Richtung einer Erhöhung der Zinsen oder der allgemeinen Geldpolitik bekannt geben würden. Der Widerstand gegen eine Erhöhung im Jahr 2013 sei im Gedächtnis der US-Notenbank noch zu frisch, weshalb sie es ablehnen werde, verfrüht eine Erhöhung anzudeuten. Eine Möglichkeit, die sich der FED biete, sei die Steuerung der Zinsstrukturkurve. Dadurch würden die Renditen von US-Staatsanleihen aller Wahrscheinlichkeit nach limitiert (relativ zu den Konsenserwartungen).



Die Inflation könnte bei rund 2,8% einen Höhepunkt erreichen, da die Maßnahmen der FED eine steigende wirtschaftliche Nachfrage erzeugen würden, während das Angebot aufgrund von COVID-bezogenen Problemen in der Lieferkette eingeschränkt bleibe.



Außerdem könnte die freizügigere Geldpolitik den US-Dollar stärker schwächen als im Konsensfall.



Da die Zentralbank weiter mit neuen geldpolitischen Instrumenten experimentiere und der US-Dollar an Wert verliere, wende sich die Stimmung der Investoren zugunsten eines Kursanstiegs bei Gold und die Positionierung in Gold-Futures steige auf 350.000 Netto-Long-Kontrakte. Je weiter die Realzinsen ins Negative sinken würden, desto stärker steige die Attraktivität von Gold.



In diesem Szenario könnte Gold auf 2340 USD/oz steigen und damit gegenüber den Kursen vom Dezember 2020 einen Gewinn von fast 24% verzeichnen.



3. Härterer Kurs der FED



In diesem Szenario spielen wir des Teufels Advokaten, so die Experten von WisdomTree Europe. Was, wenn sich die wirtschaftlichen Bedingungen verbessern würden und die FED die Inflation unter 2% halten möchte, um die langfristigen Erwartungen zu stabilisieren? Da die FED ihre Inflationsregelung 2020 geändert habe, handle es sich bei diesem Szenario um das Unwahrscheinlichste, es lohne sich aber, seine Auswirkungen genauer zu untersuchen.



Zunächst halte sich die Inflation über den Prognosehorizont hinweg unter 2%. Steigende Zinsen könnten dazu führen, dass die Renditen für US-Staatsanleihen mit 10-jähriger Laufzeit auf 1,8% steigen würden (d.h. mehr als dreimal höher als im August 2020).



Außerdem könnte es zu einer Aufwertung des US-Dollar kommen, wenn die FED bei der Erhöhung der Zinsen aggressiver als andere Zentralbanken vorgehe. Die Sorgen um eine Abwertung des US-Dollar würden abebben.



Angenommen, es komme zu einer echten Erholung der wirtschaftlichen Bedingungen, die nicht inflationär seien, und der Markt sei nicht der Ansicht, dass die US-Notenbank einen politischen Fehler begehe, könnte die Positionierung in Gold-Futures sinken und sich ihrem historischen Durchschnitt von 100.000 Netto-Long-Kontrakten nähern.



In diesem Szenario könnte Gold auf 1595 USD/oz fallen und sich damit auf Stände zurückziehen, die zuletzt im April 2020 erreicht worden seien.



Fazit



Im Allgemeinen seien die Experten von WisdomTree Europe der Ansicht, dass die wirtschaftliche Unsicherheit im Laufe dieser ungewöhnlichen Pandemiekrise, die noch nicht in vollem Umfang beseitigt worden sei, anhalten werde. Obwohl das Konsensszenario einen Weg vorzeichne, auf dem Gold verlorenen Boden gutmachen könne, könnte Gold nach Erachten der Experten im Szenario der wirtschaftlichen Unsicherheit deutlich stärker ansteigen. Man könne ein Szenario nicht ausschließen, in dem sich die Wirtschaft deutlich erhole. Die Experten von WisdomTree Europe seien jedoch skeptisch, dass die FED einen sehr harten Kurs verfolgen werde, und würden das Szenario eines härteren Kurses der FED deshalb für recht unwahrscheinlich halten. (Ausgabe Januar 2021) (19.01.2021/ac/a/m)







