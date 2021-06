Paris (www.aktiencheck.de) - Die Inflation ist wieder da, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Für Letzteres spreche vor allem innerhalb der Eurozone die Sorge, das zarte Pflänzchen des Aufschwungs zu früh austrocknen zu lassen. Da die Notenbanken zudem von ihrem festen Inflationsziel bereits abgerückt seien und die Teuerung innerhalb einer Spanne sehen wollten, was ein Überschießen der Inflationsdaten erlaube, spreche vieles gegen eine Intervention der Währungshüter in absehbarer Zeit.Was bedeute das nun für Gold? Das Edelmetall habe von April bis September des vergangenen Jahres eine fulminante Rally aufs Parkett gelegt. Grund seien die Stützungsprogramme im Zuge der Pandemie gewesen. Seitdem sei Gold in eine Konsolidierung übergegangen, von der sich das Edelmetall in den vergangenen Wochen erholt habe. Wie zu erwarten gewesen sei, befinde sich Gold um die Marke von 1.900 Dollar in einer Widerstandszone. Sobald der Markt Klarheit habe, könnte Gold seine Entwicklung fortsetzen. Gelinge ein nachhaltiger Schub über die Marke von 1.900, könnte das gelbe Edelmetall auch sein Allzeithoch ins Visier nehmen. (11.06.2021/ac/a/m)