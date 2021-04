Paris (www.aktiencheck.de) - Zu Jahresbeginn startete beim Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) eine weitere Verkaufswelle, die den Kurs des Edelmetalls unter die zentrale Supportmarke bei 1.764 USD und bis an das Abwärtsziel bei 1.670 USD einbrechen ließ, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dort habe sich zwar in den letzten Wochen ein an sich bullischer Doppelboden ausgebildet. Doch der Käuferseite sei es auch in der Vorwoche nicht gelungen, auf der Oberseite die Widerstandsmarke bei 1.755 USD zu überwinden. Ein kurzfristiges Kaufsignal sei damit aus und Gold fiel zum wiederholten Mal unter die zweite Triggermarke bei 1.747 USD zurückgeblieben.



Noch habe der Rücksetzer der letzten Tage nicht die Unterstützung bei 1.720 USD durchbrochen, womit ein weiterer Angriff auf 1.747 USD und das markante Zwischenhoch bei 1.755 USD weiterhin möglich seien. Ein Ausbruch über 1.755 USD würde den Doppelboden bei rund 1.670 USD aktivieren und bei einem Anstieg über 1.764 USD auch für eine deutliche Erholung bis 1.795 und 1.815 USD sorgen können. Allerdings wäre diese Chance schon unter 1.720 USD vergeben und ein direkter Einbruch bis 1.670 USD möglich, der die Chancen auf eine Trendwende zunichtemachen würde. Bliebe dort eine Bodenbildung aus, käme es zu weiteren Verlusten bis 1.640 und 1.615 USD. (12.04.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Goldpreis



