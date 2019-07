Paris (www.aktiencheck.de) - Seit Mitte Mai befindet sich der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) in einer dynamischen Aufwärtsbewegung, die ihn über das Jahreshoch bei 1.346 USD und den Widerstand bei 1.391 USD ausbrechen ließ, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Ende Juni und Anfang Juli sei jeweils die Kursbarriere bei 1.433 USD angelaufen, jedoch nicht nachhaltig überwunden worden. Somit habe sich ein leicht versetztes Doppeltop gebildet, dem ein Rückfall an die 1.391-USD-Marke gefolgt sei.



Für die Käuferseite gehe es jetzt nicht nur darum, die Unterstützung bei 1.391 USD zu verteidigen, sondern zudem einen direkten Ausbruch über 1.418 USD vorzubereiten, um die Kaufwelle fortsetzen zu können. Sollte dies nicht gelingen, dürfte es unterhalb von 1.381 USD zu einem Einbruch auf 1.366 USD und darunter an die 1.346-USD-Marke kommen. Selbst eine Verkaufswelle bis 1.326 USD wäre dann möglich. Oberhalb von 1.418 USD würde dagegen die 1.433-USD-Marke attackiert, deren Bruch einen Anstieg bis 1.465 USD auslösen könnte. (08.07.2019/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Goldpreis



