Gold und Silber seien als Inflationsschutz bekannt. Ein dritter Punkt seien die weltweit niedrigen Zinsen, was zinslosen Anlagen wie Edelmetallen zugutekomme.



Besonders begehrt unter Anlegern seien derzeit Indexfonds, die die Wertsteigerung der Edelmetalle abbilden würden (ETF), wie es in einem Kommentar der Rohstoffexperten von der Commerzbank heiße. Hinzu kämen spekulativ orientierte Finanzanleger. Sie dürften auf den fahrenden Zug aufgesprungen sein, so Commerzbank-Experte Daniel Briesemann. Der Preisanstieg von Silber sei dadurch wohl verstärkt worden.



"Der Aktionär" spekuliere bereits seit einigen Wochen mit einem Gold- und einem Silber-Turbo auf weitere steigende Kurse. Zwar dürfte sich bei Gold das Allzeithoch als starker Widerstand erweisen, "Der Aktionär" geht jedoch davon aus, dass diese Hürde mittelfristig geknackt werden kann, so Marion Schlegel.



